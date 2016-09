Eintracht Frankfurt: Hessenderby: Experten tippen auf knappes Ergebnis

Bilderstrecke Eintracht vs. Lilien: Die Teams im Duell "Mann gegen Mann"

Viele Fußballfans in Hessen fiebern dem Bundesliga-Derby zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt an diesem Samstag entgegen. Zwei der prominentesten Fans beider Lager, „Focus”-Gründer Helmut Markwort und Comedian Henni Nachtsheim, erwarten ein spannendes Spiel mit knappem Ausgang. „Als geborener Darmstädter, der als Schüler bei den Lilien und auch in Straßenmannschaften gekickt hat, wünsche ich mir dringend einen Sieg, damit der SV Darmstadt 98 nicht gleich am Tabellenende klebt”, sagte Markwort der Deutschen Presse-Agentur. „Drei Punkte können am Böllenfalltor bleiben, wenn die Mannschaft mit der Leidenschaft der vorigen Saison kämpft. Deswegen 2:1.”

Nachtsheim fände es angesichts der angespannten Situation in der Innenverteidigung von Frankfurt und Darmstadt durchaus einmal „ein Experiment wert”, wenn beide Teams auf ihr Abwehrzentrum einfach mal verzichten. Viele Tore wären garantiert. „Für die Zuschauer wäre das durchaus erquicklich. Ich würde nicht einmal auf ein 6:5 bestehen und wäre mit einem 6:6 zufrieden. Zumal ich Darmstadt ausgesprochen sympathisch finde. Ich habe mit einem Unentschieden überhaupt kein Problem. Das ist alles drin.” Und dann legt er sich fest: „2:2”. Nachtsheim, Teil des Comedy-Duos Badesalz, erwartet, dass die Darmstädter bei ihrem ersten Heimspiel richtig Gas geben: „Sie stehen vor einer schwierigen Saison.” (dpa)

