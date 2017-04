Eintracht Frankfurt: Hetz-Banner: DFB ermittelt in Frankfurt

Der Frankfurter Eintracht droht wegen eines Hetz-Banners der eigenen Fans eine Strafe durch den DFB. Der Kontrollausschuss leitete am Montag ein Ermittlungsverfahren ein, die Hessen müssen zeitnah eine schriftliche Stellungnahme abgeben. Im Anschluss wird über einen möglichen Strafantrag entschieden. Der Verein will anhand von Videobildern die Verantwortlichen für das Banner identifizieren und von ihrem Hausrecht Gebrauch machen.



Das Banner ("Für jedes Stadionverbot...Bulle Tod!") war während des 3:1-Siegs der Frankfurter gegen den FC Augsburg in der Fankurve aufgehängt worden - vermeintlich als Protest gegen zuletzt gegen Randalierer verhängte Stadionverbote. Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann entschuldigte sich am Montagmorgen telefonisch beim Polizeipräsidenten der Mainmetropole. "Bei aller Kritik, die man gegebenenfalls an der Polizei haben kann, aber das ist abgrundtief beschämend", so Hellmann bei Bild.de.

Bilderstrecke Eintracht dreht Rückstand gegen Augsburg und gewinnt 3:1

Die für das Plakat verantwortlichen Anhänger "werden neben den strafrechtlichen Konsequenzen seitens der Polizei mit Stadionverboten seitens der Eintracht rechnen müssen", teilte ein Klub-Sprecher dem SID mit. Polizeipräsident Gerhard Bereswill habe die Entschuldigung angenommen.



"Ich sehe das so wie jeder andere normal denkende Mensch: So etwas hat in einem Stadion nichts zu suchen, und so was sollte auch in irgendwelchen Köpfen nichts zu suchen haben", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac am Montag zu dem Plakat.



"Die bislang sehr gute partnerschaftliche Verbindung zwischen Eintracht Frankfurt und der Polizei wird auch weiterhin so konstruktiv und vertrauensvoll fortgeführt werden können", sagte der Eintracht-Sprecher. (sid/dpa)

Mehr zum Thema

Eintracht Frankfurt Hetz-Banner im Eintracht-Block: Staatsanwaltschaft ... Am Samstag sorgte beim Heimspiel gegen Augsburg ein im Eintracht-Block entrolltes Hetz-Banner für große Empörung. Die Aktion soll Konsequenzen haben, sagt Axel Hellmann. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. clearing

Eintracht Frankfurt Fan-Stimmen: "Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt" Sehr erleichtert reagierten die Fans der Frankfurter Eintracht auf den Erfolg gegen den FC Augsburg. Wir haben einige Stimmen zusammengefasst. clearing

Lob der Beharrlichkeit Fabián bleibt am Ball und wird dafür belohnt Mit zwei Willensakten dreht die Eintracht das Augsburg-Spiel. Es ist kein Zufall, dass Marco Fabián dafür der Hauptverantwortliche ist. clearing

Eintracht Frankfurt Adlerauge: In 45 Minuten vom Abstiegskandidaten zum ... Die Sieglos-Serie ist endlich beendet. Nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg schnuppert die Eintracht sogar wieder an den Europapokal-Plätzen. Am Ende zählen die Punkte, doch europareif war die Leistung gegen den Tabellen-16. nicht. Ein Kommentar. clearing

Eintracht Frankfurt Medienecho: Marco Fabián, Adler und Erlöser In einer famosen Schlussphase dreht Marco Fabián die Partie gegen den FC Augsburg und zerschießt die Abstiegssorgen der Eintracht. Wir haben die Pressestimmen zum 3:1-Heimsieg der Adler in unserem Medienecho zusammengefasst. clearing