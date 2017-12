Mit bewährten Mitteln will das Team von Niko Kovac heute gegen den Tabellenführer bestehen. "Wir brauchen einen Top-Tag", so Kovac vor dem Heim-Knaller gegen Bayern München. Der kranke Hasebe fehlt.

Da braucht man gute Nerven als Trainer. Ein wichtiges Heimspiel gegen Bayern München, den Tabellenführer und wohl übermächtigsten Gegner in der Fußball-Bundesliga, steht heute (15.30 Uhr) an. Und die Reporter wollen in erster Linie wissen, wie es mit Niko Kovac persönlich weitergeht. München, Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim: Wenn man in den zurückliegenden Tagen nur lange genug in der Gerüchteküche stand, konnte der Eindruck entstehen, dass der Trainer der Frankfurter Eintracht unmittelbar vor dem nächsten großen Karrieresprung steht.

Kovac gibt sich professionell konziliant. Aber man merkt schon, dass ihn das Thema nervt: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Verantwortlicher von Bayern oder Bayer meinen Namen in den Mund genommen hat“, sagt der Frankfurter Coach: „Ich weiß, es werden Schlagzeilen gebraucht. Aber ich möchte mich dafür nicht missbrauchen lassen.“

Die neueste Variante im Kovac-Poker: Eine Frankfurter Zeitung hatte gemeldet, die Eintracht ihrerseits plane eine Vertragsverlängerung mit ihrem Trainer schon in der Winterpause – und zwar bis 2021. Das aktuelle Arbeitspapier läuft bis 2019. Auch dazu ein recht kühler Kovac-Konter: „Mit mir hat keiner aus dem Club gesprochen. Mein jetziger Vertrag läuft gerade erst seit einem halben Jahr. Ich denke, damit ist alles gesagt.“

Zu den Bayern, dem heutigen Gegner, ist auch schon alles gesagt. Deshalb wiederholte Kovac nur ein paar wichtige Eckpunkte: „Sie kommen auf einem Hoch nach Frankfurt. Aber wenn wir das spielen, was wir können, werden wir ihnen wehtun können.“ So wie im vergangenen Jahr, als die Eintracht gegen die damals noch von Carlo Ancelotti angeleiteten Münchner in Unterzahl ein 2:2 erkämpfte. „Damals mussten wir viel laufen und kämpfen. Das wird diesmal nicht anders sein. Ich bin Realist und weiß, was meine Jungs erwartet.“

Zum Beispiel ein Gegner, der nicht nur gespickt ist mit Spielern von europäischer und Weltklasse: „Nur wenn wir einen Top-Tag erwischen und die Bayern keinen, haben wir eine Chance.“ Aber auch ein Gegner, der unter Rückkehrer Jupp Heynckes wieder gelernt hat, den Rückwärtsgang einzulegen. Kovac ist außerdem aufgefallen, dass in München mit mehr Spaß zu Werk gegangen wird: „Das ist wie in der Schule. Am liebsten hat man doch in dem Fach gelernt, wo man am meisten Spaß hat.“

Der soll den Bayern in Frankfurt gegen den Tabellen-Achten vergehen: „Wir sind eine Mannschaft, die 90 Minuten arbeitet. Deswegen sind wir unbequem zu bespielen“, sagt Kovac. Er erwartet, dass seine Mannschaft heute Freiräume bekommt. Aber mit zu viel Übermut soll und wird sie nicht agieren: „Die Bayern haben laut Statistik 60 Minuten Nettospielzeit und dabei 43 Minuten den Ball. Da kann sich jeder ausrechnen, wie oft wir am Ball sind.“ Defensiv gut stehen, ist die Devise: „Wenn man gegen sie zu mutig ist, kassiert man schnell fünf Stück. Und das will ich nicht.“

In der zu erwartenden defensiven Grundausrichtung hätte Makoto Hasebe einen wertvollen Part leisten können. Der Japaner wird heute aber nicht spielen können. „Er hat einen grippalen Infekt. Die Ansteckungsgefahr ist sehr hoch, deshalb ist er nicht dabei“, berichtete Kovac gestern. Müssen die anderen eben ohne ihn einen Top-Tag erwischen.