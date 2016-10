Eintracht Frankfurt: Historisches Spiel der U.S.A: Ein gutes Gefühl für Timothy Chandler

Zumindest ein Kollege bei der Frankfurter Eintracht hatte offenbar mitbekommen, was Timothy Chandler bei seinem Trip über den Atlantik mitgemacht hatte. „Great job, man!“, rief ihm Abwehrrecke Michael Hector zu, als beide gestern nach einer intensiven Trainingseinheit vom Rasen stapften. Wie auch immer das Lob genau gemeint war: Das 2:0 der US-Fußballer gegen Kuba war tatsächlich geschichtsträchtig, als Schritt der Aussöhnung unter alten Erzrivalen, als erstes Freundschaftsspiel der USA gegen die Elf der Karibikinsel seit 69 Jahren. Und Chandler durfte am Freitagabend in der zweiten Hälfte von Havana immerhin auch selbst mitspielen.

„Es war ein gutes Gefühl, wieder dabei zu sein“, meinte der Rechtsverteidiger – und meinte damit mehr die persönliche als die politische Dimension des Treffens: Zuletzt hatte der gebürtige Frankfurter, der seines amerikanischen Vaters wegen für dessen Heimatland gegen den Ball treten kann, Länderspielreisen meist verpasst, wegen Verletzungen oder fehlender Form.

Eintracht-Trainer Niko Kovac wiederum war froh, dass Chandler dieser Tage den zweiten Testspieltermin seiner Nationalmannschaft auslassen durfte, ebenso wie der Mexikaner Marco Fabián: Beide stehen ihm so rechtzeitig zum Beginn der gezielten Vorbereitung auf den Empfang des großen FC Bayern am Samstag zur Verfügung – und auf beide könnten besondere Rollen zukommen: Der in den vergangenen Wochen so stark auftrumpfende Spielmacher Fabián könnte einer sein, der gegen die Münchner Übermacht vielleicht wenigstens etwas Frankfurter Gefahr verbreiten könnte. Und Chandler steht möglicherweise wieder Superstar Frank Ribéry gegenüber, wie zuletzt beim Treffen in München Anfang April.

Damals entschied Ribéry das ungleiche Duell frühzeitig mit einem Traumtor. Immerhin aber blieb es dabei – die Eintracht verlor nur 0:1, und war nach dem ermauerten 0:0 aus der Vorrunde noch unter Armin Veh übrigens die einzige Bundesliga-Mannschaft, die in der vergangenen Saison nur ein Tor gegen die Bayern kassierte. Im April half dabei auch eine Fünferkette mit Chandler und Co. in der Abwehr – ein Modell, das Kovac auch jetzt wieder in Betracht zieht. Gestern probte er in der Abwehr erst im Fünfer-, dann im Viererpack. „Wir werden diese Woche alles durchexerzieren“, sagte er. „Mal sehen, was am Samstag das Beste ist.“

Für Kovac ist es so oder so ein besonderer Tag: Der ehemalige Bayern-Profi wird dann 45 Jahre alt. „Wir versuchen ihn zu beschenken“, verspricht Chandler. „Wenn alles passt, können wir vielleicht etwas mitnehmen.“ Gut für den Trainer ist schon einmal, dass seine Nationalspieler planmäßig zurückkehren. Nur für Makoto Hasebe wird es eng: Japans Kapitän, der gestern beim 1:1 in Australien 90 Minuten auf dem Platz stand, schlägt erst am Donnerstag nach über 33 000 Flugkilometern von Frankfurt nach Tokio, Melbourne und zurück wieder bei der Eintracht auf. „Das ist eine Tortur. Ich kann mir vorstellen, dass er ausgepresst wie eine Zitrone zurückkommt“, fürchtet Kovac.

Timothy Chandler indes ist fit und voller Vorfreude auf die Bayern. Und ein wenig auch schon auf die nächste USA-Reise: Am 11. November geht es in der WM-Qualifikation gegen Mexiko – und Eintracht-Kollege Fabian.