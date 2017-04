Eintracht Frankfurt: Hradecky, Russ und Co.: „Einfach nur Weltklasse“

„Es gibt so viele Stories heute“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic am späten Dienstagabend. Tatsächlich schrieben die Eintracht-Spieler bei ihrem Pokaltriumph in Gladbach eine Reihe bemerkenswerter Geschichten.

Lukas Hradecky kennt sich mit Heldenrollen in dieser Pokalsaison aus. Beim Elfmeterschießen in Magdeburg wehrte der Torwart der Frankfurter Eintracht zwei Strafstöße ab, beim Elfmeterschießen gegen Ingolstadt vergaben zwei Gegner vom Punkt, beim 2:1 in Hannover hielt er in der 94. Minute einen Strafstoß von Sané. Das 1:0 gegen Bielefeld rettete er mit überragenden Paraden. Und nun wehrte er gegen die Gladbacher Christensen und Sow ab. „Ich entscheide mich immer in letzter Sekunde und verlasse mich auf meinen Instinkt“, gab er sein Erfolgsgeheimnis preis. Seine Hoffnung nach fünf vergeblichen Rettungsversuchen: „Ich wusste, die schlechten Gladbacher Schützen kommen ja noch.“ Auf jeden Fall scheiterten sie an Hradecky. „Heute essen wir sicher keine glutenfreie Pasta. Heute trinken wir nur Bier“ , freute sich der Finne auf die Kabinenparty, in Berlin hat er noch mehr vor: „Wenn wir auch noch das Endspiel gewinnen, bin ich drei Tage nicht mehr der Lukas, dann feiern wir hammerhart.“

Branimir Hrgota hatte einen ganz speziellen Abend hinter sich, mit vergebenen Großchancen zu Beginn und dem Schuss ins Glück mit dem entscheidenden Elfmeter ganz am Ende. „Ich freue mich, dass ich den alten Verein wegschicken konnte“, sagte der Schwede. Späte Rache also, nachdem ihn die Gladbacher im vorigen Sommer weggeschickt hatten. Bei Niko Kovac hat er einen Stein im Brett. Wegen Wadenproblemen wollte Hrgota nicht unter den ersten fünf Schützen sein, am liebsten „den letzten“ schießen, berichtete der Eintracht-Coach und lobte: „Brane gibt immer hundert Prozent, macht halt seine Chancen nicht immer rein. Aber das wird noch besser, ich freue mich riesig für ihn.“

Marco Russ überraschte sogar seinen Sportvorstand: „Ich wusste gar nicht, dass er auch Elfmeter kann“, meinte Fredi Bobic. Tatsächlich verhinderte Russ als fünfter Schütze das Ausscheiden. „Das ist wie ein Märchen und sicher auch eine Message für viele Menschen“, sagte Bobic in Gedanken an die überstandene Krebserkrankung des 31-Jährigen, Russ selbst meinte: „Es ist noch kein Jahr her, dass ich die Diagnose bekommen habe. Dass ich nun im Endspiel stehe, ist einfach nur Weltklasse.“ Beim bislang letzten Eintracht-Endspiel 2006 (0:1 gegen Bayern München) war Russ wie der verletzte Kapitän Alexander Meier auch schon dabei. „Ich weiß, was das für ein Erlebnis wird“, sagte er, „unsere jungen Spieler werden ins Staunen kommen“. Während Meier hofft, seine Fersenentzündung rechtzeitig auszukurieren

Omar Mascarell war Bobics „persönlicher Held“, weil er so lange auf die Zähne biss. Nun kam er kaum noch die zwei, drei Stufen aus dem Bus herunter. Die entzündete Achillessehne schmerzte so schlimm, dass an Einsätze in den nächsten beiden Wochen kaum zu denken ist. „Er wird seit Wochen fit gespritzt, wir wollten ihm nach dem Pokalspiel eine Pause geben“, berichtete Bobic. Nun nahm sich der Körper des Spaniers die Pause früher. Nach einer Stunde ging nichts mehr, er musste raus.

Marius Wolf kam für Mascarell, begann als Aushilfe in der ungewohnten Zentrale gut – und musste nur zehn Minuten später schon wieder vom Platz getragen werden. Bei einem Zweikampf kugelte er sich die Schulter aus, wurde gleich in eine Gladbacher Klinik gefahren. Die Rückfahrt nach Frankfurt trat er mit Schiene an der rechten Schulter an. Wie lange Wolf ausfallen wird, ist abhängig davon, ob und wie stark auch Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Im Notfall tragen wir ihn nach Berlin“, kündigte Bobic an.

Michael Hector stand zuletzt nicht einmal mehr im Aufgebot. „Michael ist ein lässiger Junge, sieht den Fußball manchmal „by the way“, erklärte Trainer Kovac die Disziplinarmaßnahme. „Als Trainer können wir das nicht akzeptieren.“ Beim so wichtigen Spiel in Gladbach aber stand Hector wieder seinen Mann – und übernahm beim Elfmeterschießen Verantwortung.

Timmy Chandler war der vielleicht größte Kämpfer dieses Pokalfights. „Ich bin fünfmal aufs Gesicht gefallen, habe dann einen Blattschuss mitten ins Gesicht bekommen, unglaublich“, sagte der Verteidiger. „Keine Ahnung, ob Timmy überhaupt noch seinen Namen weiß“, schmunzelte Bobic, „so oft wie er am Kopf getroffen wurde.“ Chandler gab alles, nur einen Elfmeter wollte er auf keinen Fall schießen. „Mir hat der Schädel gebrummt, ich habe auch gar nicht mehr hingeschaut bei Branes Schuss“, erzählte er, „als alle gejubelt haben, habe ich mitgejubelt.“

