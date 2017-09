Eintracht Frankfurt: Hradecky verletzt, Meier operiert

Die Frankfurter Eintracht bangt um Lukas Hradecky. Der Torwart hat sich beim Training am Dienstagvormittag am Rücken verletzt und konnte an der Einheit am Nachmittag nicht teilnehmen. Gut überstanden hat Alexander Meier seine Fußoperation.

Die Frankfurter Eintracht bangt um Lukas Hradecky. Der Torwart hat sich beim Training am Dienstagvormittag am Rücken verletzt und konnte an der Einheit am Nachmittag nicht teilnehmen. „Er hat Rückenbeschwerden“, ließ Trainer Niko Kovac verlauten. Wie schwer die Verletzung ist, wollte noch niemand sagen. Angeblich hat Hradecky eine eher harmlose Blockade an der Wirbelsäule und soll schon in den nächsten Tagen wieder ins Training zurückkehren. Damit wäre er dann auch einsatzfähig für das Heimspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Beim Training gefehlt hat zudem noch Makoto Hasebe. Der Japaner wurde wegen seiner Kniebeschwerden geschont, trainierte individuell im Kraftraum.

Gut überstanden hat Alexander Meier seine Fußoperation. Pünktlich um 7.30 Uhr am Dienstagmorgen wurde der Eingriff in der Baseler Rennbahnklinik von Professor Bernhard Segesser vorgenommen. Dabei wurde ein Nerv im rechten Fuß freigelegt, der zuletzt immer wieder Schmerzen bereitet hatte. „Mir geht es gut, alles ist gut verlaufen“, sagte Meier am Abend. Spätestens am Wochenende will der 34 Jahre alte Kapitän der Eintracht wieder nach Frankfurt zurückkehren.

( pes)