Eintracht Frankfurt: Hrgota und Co. haben die Torschusspanik

Mit jedem Schritt schien die Last schwerer zu werden. In jedem Fall wurde der Winkel spitzer und die Chance damit kleiner – und am Ende war sie vertan. Das passende Bild zur Frankfurter Torschusspanik lieferte Branimir Hrgota, als er am Samstagabend gegen seine alten Kollegen von Borussia Mönchengladbach zögernd und zaudernd eine von vielen prächtigen Eintracht-Gelegenheiten liegen ließ. „Es gibt so Phasen: In der Hinrunde sind die Bälle einfach reingegangen. Jetzt macht sich der eine oder andere schon Gedanken, wenn er vor dem Tor steht“, meinte Verteidiger Bastian Oczipka zur allgemeinen Verunsicherung in vorderster Reihe und dachte dabei vermutlich nicht zuletzt an Hrgota.

5:0 Großchancen, 15:6 Torschüsse, 10:1 Ecken – bei solchen Werten wirkte es an diesem 1. April schon fast wie ein schlechter Scherz, dass die Eintracht sich mit einem 0:0 begnügen musste. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und fast alles richtig gemacht“, wusste Oczipa und betonte: „Fast“. Das Wichtigste im Fußball hatten die Frankfurter schließlich wieder nicht geschafft: Ein Tor zu schießen.

Nur ein Treffer aus den letzten sieben Spielen – das ist die schlechteste Bilanz aller Bundesligisten. Wenigstens wurde nach fünf Niederlagen in Folge nach der Nullnummer gegen den Hamburger SV nun auch gegen Gladbach ein Punkt mitgenommen. Dabei war aber viel mehr möglich. „Es ist wie verhext“, sagte Marco Fabián, der selbst die allerbeste Chance verballerte, über den Frankfurter Torfluch. Schon in den vergangenen Wochen wurden beste Gelegenheiten nicht genutzt, diesmal fast im halben Dutzend.

13. Sekunde: Ante Rebic hätte den Bann brechen müssen. Einen Schuss Fabiáns konnte Gladbachs Torwart Yann Sommer nur zur Seite boxen, zu Rebic – doch der traf aus der Luft und ein paar Metern das freie Tor nicht. „Das sind die entscheidenden Kleinigkeiten“, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac. „Man muss immer den Ball fokussieren. Nur so hat man die Chance, ihn richtig zu treffen.“ Der überraschte Rebic aber hielt auf die Schnelle den Fuß nicht richtig hin.

25. Minute: Timothy Chandler schlug eine lange Flanke in den Strafraum, wo Taleb Tawatha lauerte. Der schmächtige Linksverteidiger setzte sich erstaunlich gut durch, köpfte den Ball aber an den Pfosten – Pech.

26. Minute: Kaum 60 Sekunden später war der starke Rechtsverteidiger Chandler wieder auf dem Vormarsch und passte mit Übersicht von der Torauslinie zu Fabián. Der hatte viel Zeit und Raum, schloss vielleicht zu rasch ab, und sein Schuss wurde abgeblockt.

59. Minute: Hrgota vergab die vierte Großchance, nach einer knappen Stunde und einem feinen Pass Fabiáns. Fünf Treffer hat der vor der Saison ablösefrei aus Gladbach gekommene Stürmer für die Eintracht bereits erzielt und bewiesen, dass er vor dem Tor die Nerven behalten kann – wie Anfang März beim 1:2 gegen Freiburg, als er für den einzigen Frankfurter Bundesliga-Treffer seit dem 5. Februar sorgte. Jetzt erarbeitet der feine Techniker sich Chancen, beim Vollzug aber mangelt es an Entschlossenheit und Selbstvertrauen.

78. Minute: Wieder half nicht einmal ein Elfmeter, von fünf Strafstößen in dieser Saison wurde nur einer verwandelt. Diesmal scheiterte Fabián an Sommer (siehe Infobox) – halbhoch, halblinks, nicht ganz schlecht geschossen, aber nicht gut genug. Dabei hatte er unter der Woche extra die Schüsse vom Punkt geübt. Im Training rauschten sie ins Netz, im Spiel leider nicht. „Das passiert den besten Spielern der Welt“, trug es Fabián mit Fassung, Kovac sagte: „Derjenige, der die Verantwortung übernimmt, kann verschießen. Das akzeptiere ich als Trainer.“

Der Torfluch freilich lässt auch Kovac leiden. „Vorher haben wir aus keinen Chancen Tore gemacht, jetzt machen wir aus vielen Chancen nichts“, stöhnte er. „Wir müssen uns da wieder das Selbstvertrauen erarbeiten.“ Auf Alexander Meier wird er wegen dessen Fersenverletzung nicht so bald wieder bauen können, für das Strafstoß-Problem immerhin gibt es vielleicht eine Lösung. „Den nächsten Elfmeter“, kündigte Sportdirekor Bruno Hübner augenzwinkernd an, „schieße ich“. Fehlt nur noch sein Spielerpass.