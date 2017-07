Eintracht Frankfurt: Hübner bestätigt Interesse von Schalke 04 an Oczipka

Was einigen vielleicht schon klar war, wurde nun offiziell ausgesprochen: Bruno Hübner bestätigte, dass es von Schalke "ernsthaftes Interesse" an Oczipka gibt.

Am Rande des Trainingslagers der Frankfurter Eintracht in den USA bestätigte Sportdirektor Bruno Hübner jetzt erstmals, dass es von Schalke "ernsthaftes Interesse" an Bastian Oczipka gibt. „Wir befinden uns in Gesprächen. Basti ist in diesem Prozess involviert und schon frühzeitig auf uns zugekommen. Er hat uns darum gebeten, das Angebot genau zu prüfen.“ Laut Hübner habe Oczipka mitgeteilt, dass er das Angebot gerne annehmen und wechseln möchte. „Er hat aber auch Verständnis dafür, wenn die Entscheidung anders ausfallen sollte“, sagte Hübner.

„Dass wir uns die Entscheidung besonders schwer machen, ist logisch, weil Basti ein Leistungsträger ist. Wir haben fast schon damit gerechnet, dass Angebote für ihn kommen. Wir beschäftigen uns intensiv damit und werden alle Optionen prüfen - mit offenem Ausgang.“ Es scheint so, als würde sich die Eintracht schon nach Alternativen umsehen. Das zumindest lässt diese Aussage von Hübner vermuten: „Wir gehen davon aus, dass wir einen adäquaten Ersatz finden. Wir haben in den letzten Jahres bewiesen, dass wir Abgänge ganz gut kompensieren können.“

Für einen Wechsel von Oczipka spricht die Tatsache, dass die Eintracht jetzt noch Ablöse kassieren würde, während der 28 Jahre alte Linksverteidiger im nächsten Jahr ablösefrei gehen könnte. Das sei nicht im Sinne der Sache, erklärt Bruno Hübner. „Wir wollen vermeiden, dass wir viele Spieler haben, deren Vertrag einfach ausläuft. Wir wollten frühzeitig mit ihm verlängern. Wenn dann so ein Kaliber wie Schalke dazwischen kommt, sind uns Grenzen gesetzt." Es wird darüber spekuliert, dass die Eintracht bis zu 7 Millionen Euro Ablöse für Oczipka erhalten könnte.

Hübner sagte außerdem noch, dass es - abgesehen von der Causa Oczipka - keine weiteren Gespräche über Verträge während des Trainingscamps in den USA geben soll. Also auch nicht mit Torwart Lukas Hradecky, dessen Vertrag die Eintracht ebenfalls gerne frühzeitig verlängern würde. Bruno Hübner: „Im Hintergrund arbeitet unsere Maschinerie aber natürlich weiter." (nape)

