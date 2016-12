Eintracht Frankfurt: Hübner bestätigt: SGE will ecuadorianischen Innenverteidiger Ordóñez

Eintracht Frankfurt SGE will im Winter Spieler abgeben – aber Niemanden holen Kaum hat die Saison angefangen, schon steht auch schon wieder die Winterpause vor der Tür. Und mit ihr eine neue Transferphase. Beim Überraschungserfolgsteam Eintracht Frankfurt wird soll sich in naher Zukunft nur wenig ändern. Das deutete Bruno Hübner beim "hr" an. clearing

Bilderstrecke Eintracht: Die Eisenfüße im Lager der Adler

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

„Wir haben gute Gespräche geführt, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen“, bestätigte Eintracht Manager Bruno Hübner, was schon seit einiger Zeit rumorte: Ja, Eintracht Frankfurt hat Interesse am ecuadorianischen Innenverteidiger Anderson Ordóñez, möchte ihn gern verpflichten. Der 22 Jahre alte Ordóñez, der mit ganzem Namen Anderson Rafael Ordóñez Valdez, spielt aktuell noch beim Barcelona SC, beheimatet in der ecuadorianischen Millionenstadt Guayaquil. Anfang Dezember gewann der Klub die Meisterschaft in der ecuadorianischen Serie A.Der junge Abwehrspieler kommt aus der Jugend des ecuadorianischen Erfolgsteams. Nachdem er im letzten Jahr per Leihe bei der Konkurrenz spielte, absolvierte Ordóñez die laufende Saison als Stammspieler beim Barcelona SC. Außerdem ist der 1,86 große Defensiv-Mann U20-Nationalspieler für Ecuador. In Europa dürfte der Spieler nur wenigen Experten bekannt sein.Erst vor wenigen Tagen hatten ecuadorianische Medien den bevorstehenden Wechsel zu Eintracht Frankfurt vermeldet. Ordóñez solle in Kürze einen Medizincheck hinter sich bringen und danach bei der SGE bis zum Jahr 2020 unterschreiben. Skurrile Randnotiz: Laut seiner "Wikipedia"-Seite ist der Wechsel schon durch und Ordóñez Spieler von Eintracht Frankfurt.Zumindest die Verhandlungen zwischen dem deutschen Erstligisten und dem Spieler des Traditionsclubs aus Ecuador, konnte Hübner jetzt bestätigen. Details zu der möglichen Verpflichtung sind aber noch nicht bekannt. Die "Bild"-Zeitung will erfahren haben, dass der Transfer an der Ablösesumme hängt. Demnach biete die Eintracht rund eine Millionen für den Spieler, Barcelona SC wolle aber angeblich mehr.Neben der Frage, ob Ordóñez wirklich nach Frankfurt wechselt, ist auch offen, wann das der Fall sein könnte. Der Zeitpunkt zu dem die Gerüchte publik wurden, spricht für einen Wechsel noch im Winter. Auch die "Bild" berichtet von einem möglichst zeitnahem Wechsel. In Ecuador endet schleißlich auch die laufende Saison.Ein möglicher Transfer könnte aber genauso ein Vorgriff auf den Sommer sein: Wer dann für die SGE zentral in der Abwehr spielt, ist alles andere als sicher. Besonders die Zukunft der Leihspieler Hector und Vallejo bleibt offen.Ein Winter-Transfer widerspräche dabei ursprünglichen Plänen der Eintracht Führung für die kommende Transfer-Phase. So hatte Hübner angekündigt, es sei nicht vorgesehen, dann auch auf dem Transfermarkt einzugreifen.(pes/red)