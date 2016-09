Im Pokal vor fast leeren Rängen?

Noch ist nichts entschieden, aber die Richtung der Bestrafung ist wohl klar: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird die zweite Runde im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt am 25. Oktober vor wenigen Zuschauern austragen müssen. In diese Richtung gehen zumindest die Überlegungen des DFB-Sportgerichts, nachdem in der ersten Pokalrunde in Magdeburg aus dem Eintracht-Block zwei Leuchtraketen in einen Magdeburger Zuschauerblock geschossen sowie mehrere schwarze Rauchtöpfe gezündet worden waren. Offiziell nimmt die Eintracht derzeit dazu keine Stellung, hat aber den geplanten Vorverkaufsstart verschoben. Eventuell ist in der kommenden Woche mit dem Urteil zu rechnen.

Nach den Ausschreitungen, die inzwischen alle Eintracht-Fan-gruppierungen verurteilt haben, war sogar über einen Pokal-Ausschluss diskutiert worden. Dieser scheint vom Tisch zu sein.

Wahrscheinlicher ist, dass gleich mehrere Tribünen geschlossen bleiben müssen, also nicht nur die Nordwestkurve mit ihrem großen Stehplatzbereich. Außerdem überlegt sich der DFB wohl noch Einschränkungen bei Auswärtsfahrten für Eintracht-Fans. kv