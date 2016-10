Eintracht Frankfurt: In Gladbach: Ohne Meier, aber mit Mut

In Hamburg, gegen Ingolstadt, heute Abend (20.30 Uhr) in Mönchengladbach – und das alles in einer Woche: Das Auftragsbuch der Fußball-Profis von Eintracht Frankfurt ist im Augenblick gut gefüllt, die Einsätze in Bundesliga und Pokal sind kraftraubend.

Aber Niko Kovac, der Optimist vom Dienst, entdeckt bei aller Erschwernis doch immer auch etwas Beflügelndes. Die vielen Flutlichtspiele zum Beispiel. „Ich als Spieler habe es gemocht“, sagt der Frankfurter Coach rückblickend: „Da war ich besser drauf als Samstagsnachmittags.“

Zweite Besonderheit der Dienstreise an den Niederrhein: Dort hatte er Anfang März – damals als vier Tage zuvor verpflichteter neuer Trainer – seinen ersten Einsatz für die Eintracht. An den Borussia-Park in Mönchengladbach hat Kovac deshalb nicht unbedingt die besten Erinnerungen. Mitten im Abstiegskampf setzte es dort eine empfindliche 0:3-Niederlage.

Heute kehrt der Coach mit breiter Brust an die Stätte seines Debüts zurück: „Seitdem hat sich einiges getan. Die Mannschaft hat sich entwickelt, wir haben schon einiges bewegen können“, sagt Kovac. Als Tabellensiebter mit drei Punkten Vorsprung auf den Champions-League-Teilnehmer auf Platz zehn hat die Eintracht eine so positive Startbilanz wie lange nicht. Kovac wünscht sich, „dass wir nach dem Spiel immer noch vor den Gladbachern stehen“. Rein rechnerisch betrachtet könnten sich die Frankfurter sogar erneut eine 0:3-Niederlage bei der Borussia leisten.

„Gutes Gefühl“

Aber daran denkt Niko Kovac natürlich nicht einmal im Ansatz. „Ich habe ein gutes Gefühl für Freitag“, meinte der Trainer gestern: „Gladbach hat eine toll zusammengestelltee Mannschaft, sie sind zu Hause sehr stark, vor allem offensiv. Aber sie haben auch personelle Probleme“, verweist Kovac auf die vielen verletzten und angeschlagenen Spieler bei der Borussia (lesen Sie dazu auch „Extra“). „Die Borussia hatte sehr viele Spiele, auch in der Champions League, vielleicht sind sie ein bisschen müde“, hofft er.

„Kein Risiko“

Seine eigenen Spieler sollen – auch dank des ausgeklügelten Regenerationsplanes nach der Pokal-Partie gegen Ingolstadt – ausgeruht sein. Für Alexander Meier gelten eigene Regeln. Der Kapitän und Torjäger, der schon gegen Ingolstadt wegen einer Gesäßmuskelzerrung nicht im Kader stand, hat die Busreise am gestrigen Nachmittag nicht mitgemacht. „Er hat ein individuelles Training auf dem Platz absolviert, aber schon beim Steigerungslauf Probleme gehabt“, berichtete Kovac: „Wir gehen kein Risko ein. Er bleibt hier und wird gepflegt.“

Ansonsten werden heute Abend im Borussia-Park jene Stammkräfte auflaufen, die im Rahmen der Rotation im Pokal gegen Ingolstadt auf der Bank saßen – also die Außenverteidiger Timothy Chandler und Bastian Oczipka, dazu Spielmacher Marco Fabián. Ein besonderer Abend wird es wohl für Branimir Hrgota. Der Eintracht-Angreifer kennt sich in den Strafräumen des Borussia-Parks gut aus. Er ist vor der Saison von Mönchengladbach nach Frankfurt gewechselt.

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka – Hasebe, Mascarell – Huszti, Fabián, Gacinovic – Hrgota.