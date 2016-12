Eine Zeitreise in die Oberliga Süd 1950/51 – mit Besuchern aus Mannheim: In angrenzenden Gefilden

Wie üblich führt der historische Spielbericht vor der Partie gegen Hoffenheim mangels Masse in die angrenzenden geografischen Gefilde, die im Gegensatz zu dem Turner- und Sportlerverbund aus dem Sinsheimer Stadtteil mehrere Vereine mit fußballerischer Tradition aufweisen. Den Nachweis hierzu bringt der Rückblick auf die Saison 1950/51, in der sich die Eintracht in der Oberliga Süd gleich mit zwei Mannschaften aus Mannheim konfrontiert sieht.

Bloß nicht wieder in Abstiegsgefahr geraten, wie in der Saison davor – darum geht es für die Frankfurter Eintracht in der Spielzeit 1950/1951 vor allem. Als letztlich 14. unter 16 Mannschaften hatte man seinerzeit gerade noch den Weg in die Zweite Liga verhindern können. Mit dem Start in die neue Runde hat sich als neuer Trainer Kurt Windmann vorgestellt, nachdem Walter Hollstein aus dem schlechten Abschneiden die Konsequenzen gezogen und seinen Posten zur Verfügung gestellt hatte.

Der Spielerkader wurde nur verhalten ergänzt, es kommen unter anderen Roland Schmitt aus Würzburg und Fritz Zänger von Rot-Weiss Frankfurt. Durch die Eingliederung der Liga aus der französischen Besatzungszone startet die Oberliga Süd mit 18 Mannschaften, von denen vier absteigen müssen. Mangels eigenen Platzes tritt die Eintracht zu Heimspielen wiederum am Bornheimer Hang an. Lediglich das Heimspiel gegen den FSV wird im Waldstadion ausgetragen.

Waldhof am Bornheimer Hang

Bereits der fünfte Spieltag am 17. September 1950 bringt das erste Aufeinandertreffen der Eintracht mit einem Vertreter aus der Quadratestadt. Zu Gast ist der SV Waldhof Mannheim, dessen Spieler gleich in der ersten Minute einen ordentlichen Dämpfer hinnehmen müssen, als der erste Angriff der Eintracht den Ball bis auf ihre Torlinie bringt, wo ihn ein Verteidiger im Fallen mit den Händen wegschlägt. Denn fälligen Elfmeter schießt Pfaff ruhig und überlegt ein.

Belohnung nach einer anstrengenden Oberligasaison: Ankunft der Eintracht in New York am 3. Mai 1951

In der Folge ist die Eintracht das lebendigere Team. Die Blauschwarzen aus Mannheim dagegen beschränken sich darauf, ihre körperliche Präsenz zu dokumentieren, was zu einer Reihe von Fouls samt dazugehöriger Revanche-Aktivitäten führt. Immerhin können sich die Eintracht-Fans aber damit trösten, dass ihre Mannschaft mit einer hoch verdienten 1:0-Führung in die Pause geht.

Nach dem Wechsel kommen die Waldhöfer zwar besser zum Zug, aber die Deckung der Eintracht arbeitet ohne Fehl und Tadel. In der 65. Minute ist es dann Willi „Scheppe“ Kraus, der die Entscheidung einleitet, als er den in die Gasse gelaufenen Krömmelbein anspielt, der unhaltbar in die linke Ecke einschießt. Das 2:0 ist letztlich der Endstand.

Besuch vom VfR

22. Oktober 1950, zehnter Spieltag: Heute steht die Eintracht am Bornheimer Hang dem VfR Mannheim gegenüber. Und ähnlich wie im Spiel gegen die Waldhöfer dominiert die Eintracht von Beginn an, ohne freilich zu einem schnellen Torerfolg zu kommen. Erst ist der 38. Minute initiiert Pfaff einen Angriff, der über Schiedt zu Reichert läuft, der wiederum Jöckel im Tor der Gäste keine Chance lässt. Nur wenige Minuten später kann Schieth auf 2:0 stellen, als sein wuchtiger Schuss in die linke untere Torecke seinen Weg ins Netz findet.

Bechtold, Henig, Schieth – drei Stützen der Eintracht in den frühen 1950ern als Sammelbilder von Greiling

Bereits fünf Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte trifft Schieth erneut mit einem feinen Schrägschuss. Nun lässt es die Eintracht etwas zu locker angehen, was die Gäste in der 77. Minute zum Anschlusstreffer durch de la Vigne nutzen. Zwar versuchen die Mannheimer nun, die Leichtfertigkeit der Eintracht zu ihren Gunsten auszunutzen. Es gelingt ihnen aber nur noch das 3:2 durch Langlotz in der Schlussminute.

Die Revanche

Am 25. Februar 1951 tritt die Eintracht die Reise nach Mannheim an, um sich dort mit dem VfR zu messen. Und es lässt sich gut an für die Adlerträger, die in der ersten halben Stunde das Spiel leicht überlegen gestalten, ohne zu einem Torerfolg zu kommen. Wie man das Runde ins Eckige expediert, zeigt dann auf der Gegenseite der als Halbstürmer und verkappter Spielmacher agierende Langlotz, der einen Freistoß aus 25 Metern an der Eintracht-Mauer vorbei für Henig unhaltbar ins untere Toreck jagt.

Zwar setzt die Eintracht bis zur Pause und auch nach Wiederanpfiff alles daran, den Ausgleich zu erzielen, läuft allerdings parallel stetig Gefahr, ein weiteres Gegentor durch die geschickt kombinierenden Mannheimer zu kassieren. Und tatsächlich ist es in der 55. Minute soweit, als Langlotz seinen Mitspieler Stiefvater gekonnt in Szene setzt, der das 2:0 erzielt. Zehn Minuten vor Schluss ist es dann Löttke, der einen Fehler Bechtolds ausnutzt und am herausgelaufenen Henig vorbei auf den Endstand von 3:0 stellt. Zu allem Übel müssen auf Frankfurter Seite dann auch noch Pfaff und Zänger verletzt ausscheiden.

Frankfurts Reisepläne helfen

In ihrer letzten Partie dieser Punkterunde tritt die Eintracht am 21. April 1951 bei den Waldhöfern an. Für die Eintracht, mit 34:32 Punkten im sicheren Mittelfeld platziert, geht es um dabei um die sprichwörtliche goldene Ananas, während die Mannheimer, für die noch ein Nachholspiel ansteht, unbedingt ihr Punktekonto verbessern müssen, um nicht von Darmstadt 98 auf einen der vier Abstiegsränge verwiesen zu werden.

Was den Waldhöfer in die Karten spielt, ist die für Anfang Mai geplante fast vierwöchige Reise der Eintracht zu acht Freundschaftsspielen nach Nordamerika. Keiner der Adlerträger will sich im letzten Punktspiel verletzen und auf die Reise verzichten. So nimmt es nicht Wunder, dass die Frankfurter bestrebt sind, ein körperloses Spiel aufzuziehen, was den robusten Blauschwarzen eigentlich einen leichten Sieg hätte bescheren sollen.

Doch die Mannheimer zeigen sich nervös und fahrig, so dass es zur Halbzeit mit einem 0:0 in die Kabinen geht. Und auch nach Wiederanpfiff laufen die Spieler der Heimmannschaft deutlich unrund, so dass ihre fortwährenden Angriffsbemühungen scheitern. Erst in der 75. Minute können sie aufatmen, als ein Kopfball Lipponers die 1:0-Führung bringt. Und es ist wiederum Lipponer, der fünf Minuten vor Schluss einen Elfmeter zum 2:0-Endstand verwandelt und damit das Abstiegsgespenst aus der Waldhöfer Kabine bannt. Während die Frankfurter sich auf ihre große Reise freuen können.