Wie Eintracht Frankfurt moderner und internationaler werden will: Interview mit Axel Hellman: „Das ist ein langer Prozess“

Sie waren Finanzvorstand, seit Mitte des Jahres haben Sie die Verantwortung für den Bereich Finanzen abgegeben und andere Bereiche dafür übernommen. Was hat sich geändert?

AXEL HELLMANN: In der Gesamtausrichtung der Arbeitsfelder nicht so viel, ich war schon vorher für fast alle operativen Themen verantwortlich. Hinzugekommen sind die Bereiche Marketing und Kommunikation. Mir war aber auch als Finanzvorstand der Blick über den Tellerrand wichtig, vor allem auf die Wachstumsthemen. Mein Nachfolger Oliver Frankenbach denkt genauso. Ich habe mit ihm schon immer eng zusammengearbeitet. Er hatte ja seit vielen Jahren die Schlüsselposition im Rechnungswesen inne.

Wo liegen die Unterschiede der Zusammenarbeit mit Heribert Bruchhagen im Vergleich zu Fredi Bobic?

HELLMANN: Es geht schon mal damit los, dass Fredi mein Jahrgang ist und wir deswegen auch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten und Präsentationstechniken anders nutzen. Bei Heribert Bruchhagen waren diese Dinge im Alltag nicht so verankert. Wenn man schon 30 Jahre im Geschäft ist, richtet man den Blick nicht mehr so auf die Langzeitperspektive, sondern auf die kurzfristigen Erfolge. Hier kam es zu Zielkonflikten. Den jetzigen Vorstand verbindet, dass wir noch eine geraume Zeit in diesem Geschäft vor uns haben. Unsere Strategien müssen wir an dem ausrichten, was langfristig der Eintracht weiterhilft. Zu bestimmten Vorschlägen, die von den Bereichsleitern kamen, hatte Heribert Bruchhagen gerne die Antwort: Das könnt ihr alles umsetzen, wenn ich nicht mehr da bin. Der ganze Bereich Internationalisierung ist dafür ein gutes Beispiel. Heribert hat immer gefragt, was es kurzfristig bringt, weil es vor allem für den Sport einen höheren Einsatz bedeutet. Aber Internationalisierung bringt eben keine kurzfristigen Erfolge. Das ist ein langer aufwendiger Prozess. Das sieht man bei der DFL, das wird bei uns nicht anders sein. Vielleicht ernten wir erst in drei, vier Jahren, was wir jetzt säen. Heribert Bruchhagen hatte diesen Zeithorizont nicht, Fredi Bobic hat ihn. Und so ist es bei vielen Themen. Das ist der große Unterschied.

Wie geht es weiter mit den geknüpften Beziehungen nach Japan und China?

HELLMANN: Aus der Japanreise von Bruno Hübner und unserem ehemaligen Trainer Thomas Schaaf ist eine lebendige Kooperation hervorgegangen. Wenn sich ein Zeitfenster auftut und die Rahmenbedingungen stimmen, werden wir eine Japanreise realisieren. Das ist auch naheliegend, weil in unserem Team mit Makoto Hasebe der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft steht, in seiner Heimat ist er ein absolutes Aushängeschild. Das Problem dabei sind aber die Terminpläne, dort wie hier. In China haben wir den Vorteil, dass unser ehemaliger Spieler Chen Yang, der für den Fußballclub Beijing FC tätig ist, als Vertrauensmann in beide Richtungen arbeiten kann. Er genießt in seiner Heimat großes Ansehen. Auch in diese Beziehungen müssen wir einige Jahre investieren, dann bin ich fest davon überzeugt, dass für Eintracht Frankfurt in China fruchtbare Dinge entstehen.

Die Mannschaft fliegt jetzt bald zum fünften Mal nach Abu Dhabi. Die Öffentlichkeit hat durchaus die Erwartung, dass daraus auch wirtschaftliche Partnerschaften entstehen sollten.

HELLMANN: Die Erwartungshaltung ist berechtigt und dies ist ja auch bereits erfolgt. Wir haben mit Al Ain Investment und Daman Verträge abgeschlossen, die uns einen sechsstelligen Betrag bringen. Der entscheidende Punkt für weitergehende Vertragsbeziehungen ist der: Treffen sich die Interessen der Partner mit unseren? Hier spielt das Thema eines Kaufs von Anteilen an Eintracht Frankfurt eine Bedeutung. Eintracht Frankfurt steht aber nicht zum Verkauf. Betrachtet man die Deals im Fußball von arabischen Unternehmen in Europa, sind sie immer gepaart mit Beteiligungen oder gar Übernahmen. Bislang waren deshalb die Interessen nicht kompatibel. Wir haben ausgesprochen klare Vorstellungen, was ein Partner akzeptieren muss. Wir wollen nicht in Octagon-Verhältnisse zurückfallen, das war ein Desaster und hat uns fünf bis zehn Jahre unserer Entwicklungsmöglichkeiten gekostet.

