Eintracht Frankfurt: Interview mit Jetro Willems: „Man muss auch genießen können“

Sie sind 23 Jahre jung. Wenn man sieht, was in Ihrer Karriere schon alles passiert ist, könnte man denken, Sie wären eine ganze Ecke älter . . .

JETRO WILLEMS: Ja, vieles ist relativ früh passiert. Hauptsache, ich sehe noch nicht so alt aus (lacht, Anmerkung der Redaktion). Ich hatte das Glück, mit 17 in der Ersten Liga spielen zu dürfen. Da habe ich schon viele Erfahrungen sammeln können. Aber ich will natürlich noch mehr erreichen. Und für meine Ziele muss ich hart arbeiten.

Wie war es, in so jungem Alter mit Riesen wie Robben oder Sneijder zu spielen?

WILLEMS: Am Anfang war das für mich schon seltsam. Man sieht sie im Fernsehen, wie sie gegen Real Madrid und die großen Clubs in Europa spielen, während ich in einer eher kleinen Liga in Holland gespielt habe. Und von einer Sekunde zur anderen habe ich mit ihnen auf dem Platz gestanden. Vorher hat man sie vielleicht nach dem Bild, das man so von ihnen als Fußballer hat, beurteilt. Aber man merkt dann, wie sie wirklich als Personen sind, dass sie total entspannte Typen sind.

Waren Sie etwas schüchtern, als Sie Arjen Robben das erste Mal gegenüberstanden?

WILLEMS: Natürlich, ich war ja erst 17, 18 Jahre alt. Ich stand am Anfang meiner Karriere, und wir mussten uns auf ein großes Turnier vorbereiten. Das war eine sehr ernsthafte Angelegenheit, gleichzeitig aber auch relaxt.

Sie sind immer noch der jüngste Fußballer, der jemals eine Europameisterschaft gespielt hat. Was konnten Sie aus dieser EM 2012 mitnehmen?

WILLEMS: Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt, gerade weil wir jedes Spiel verloren haben. Das war sehr hart. Zwei Jahre davor stand die Nationalmannschaft im Finale der Weltmeisterschaft, mit denselben Spielern. So war mir anschließend aber klar: Das ist Fußball. Du kannst heute gewinnen, und morgen alles verlieren. Das war eine der größten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.

Sind Sie noch traurig, dass Holland es nicht zur WM 2018 geschafft hat? Für das ganze Land auch für Sie persönlich: Sie hätten ja vielleicht noch auf den Zug aufspringen können.



WILLEMS: Für Holland ist es natürlich schlimm. Wir hatten und wir haben die Fähigkeiten, eine WM zu spielen. Aber das Thema ist nun durch. Jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie es weitergeht. Du musst jetzt trainieren, trainieren, trainieren, um dich auf das nächste Turnier vorzubereiten.

Wann haben Sie sich entschieden, Eindhoven zu verlassen? Und warum haben Sie sich für die Eintracht entschieden?

WILLEMS: Die Entscheidung, Eindhoven zu verlassen, war schon lange klar. Ich hatte die Möglichkeit, in andere Länder, zu größeren Clubs zu gehen. Aber für mich war es wichtig, dass mich nicht nur der Sportdirektor wollte, sondern auch der Trainer. Weil ich mit dem Trainer sieben Tage die Woche arbeite. Deswegen habe ich mich für die Eintracht entschieden.

Was hat Ihnen Trainer Niko Kovac gesagt, um Sie zu überzeugen?

WILLEMS: Er hat mir gesagt, dass ich sicher andere Möglichkeiten habe, vielleicht mehr Geld verdienen kann. Aber er hat mir gesagt, dass er mich besser machen will. Dass ich natürlich meine Stärken habe, aber dass er auch weiß, wo meine Schwächen sind. Meine Frage an ihn war: Was sind meine Schwächen? Er hat sie mir aufgezählt, und das hat mich überzeugt. Für mich ist es das Wichtigste, dass man ehrlich ist. Wenn ich mit ihm rede, ist das nicht wie von Trainer zu Spieler, sondern von Mann zu Mann.

Was hat er Ihnen denn gesagt, über Ihre Stärken und Schwächen?

WILLEMS: (lacht, Anm. d. Red.) Er hat gesagt, dass ich mit dem Ball der beste Spieler überhaupt bin, aber dass ich ohne Ball und nach hinten noch viel besser werden muss. Dazu hat er mir Beispiele genannt und Recht gehabt.

Zu Ihren Aufgaben als Linksverteidiger gehört es auch, mit nach vorne zu kommen und dort für Gefahr zu sorgen. War es ein gutes Gefühl, zuletzt beim 2:1 gegen Werder Bremen vor der Länderspielpause Ihre erste Torvorlage für die Eintracht zu liefern?

WILLEMS: Natürlich. Ich hätte wahrscheinlich schon viel mehr haben können in dieser Saison.

Sie hätten auch schon selbst treffen können, gerade gegen Bremen hatten Sie wieder eine gute Chance . . .

WILLEMS: Na klar. Aber das Wichtigste für mich ist es, die Vorlagen für Tore zu liefern.

Wichtiger als selbst Tore zu schießen?

WILLEMS: Ja, ich bin ja kein Angreifer, ich bin Linksverteidiger. Wenn ich die Möglichkeit bekomme zu treffen, muss ich treffen – das ist klar. Aber es ist nicht mein Ziel. Das ist nicht wie bei Sébastien (Mittelstürmer Sébastien Haller, Anm. d. Red.) , er muss Tore schießen. Wenn ich ihm den Ball dafür geben kann, gebe ich ihm den Ball.

Ist es okay für Sie, nicht jedes Spiel von Anfang zu spielen? Hilft das sogar, wenn man sich an die neue Liga und ein anderes körperliches Level gewöhnen ?

WILLEMS: Am Anfang war das sehr hart für mich. Ich habe vorher ja in Holland gespielt, da ist die Intensität nicht so hoch, verglichen mit der Bundesliga. Aber ich gewöhne mich daran. Es ist die Entscheidung des Trainers: Wenn er sieht, dass ich ein bisschen müde bin und er einen frischen Mann will, dann bringt er einen frischen Mann. Aber vorher liegt die Entscheidung bei mir: Wenn ich im Training alles gebe, spiele ich.

Sind Sie bisher zufrieden mit Ihren Auftritten?

WILLEMS: Zu 70, 80 Prozent. Aber noch nicht zu 100 Prozent.

Und wie weit ist das Team? Es sind viele neue Spieler gekommen. Normalerweise braucht es seine Zeit, um zueinander zu finden. Aber da sieht ja schon gut aus . . .

WILLEMS: Es sieht gut aus, aber wir müssen bescheiden bleiben. Es wird auch Rückschläge geben. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die es die ganze Saison über gut gemacht hat. Und es kommen harte Spiele auf uns zu. Am Samstag gegen Hoffenheim, dann Leverkusen, Bayern München, Schalke. Jetzt kriegen wir die Gegner, die richtig nach oben wollen.

Der Wettbewerb ist sehr eng, fast jede Mannschaft kann jede andere schlagen. Bei der Eintracht geht es besonders eng zu: In keinem der ersten elf Spiele gab es mehr als ein Tor Unterschied. Haben Sie das schon einmal erlebt?

WILLEMS: Ich glaube, wir kriegen noch zu viele einfache Tore. Wenn wir das abstellen, wird es besser. Unsere Gegner treffen in jedem Spiel, obwohl sie gar nicht viele Chancen haben. Unsere Gegentore fallen ja nicht nach tollen Kombinationen. Es kommt eine Ecke, wie gegen Bremen, ein Getümmel, und einer kickt den Ball ins Tor.

Zuletzt ging es ja trotzdem meist gut aus. Warum gewinnt die Eintracht so oft mit späten Toren?

WILLEMS: Weil wir fit sind. Wir können pushen, wir können rennen, das ganze Spiel. Wir trainieren hart. Im Spiel ist es dann einfacher.

Es sieht auch so aus, als wäre da schon ein guter Teamgeist in dem bunten Kader mit 18 Nationen, trotz vieler Neuzugänge. Sie scheinen eine Menge Spaß miteinander zu haben.

WILLEMS: Ja, auf jeden Fall. Es ist im Fußball, wo es oft so ernsthaft zugeht, auch wichtig, genießen zu können. Gerade mit so vielen jungen Spielern wie hier. Ich habe diesen Spieler bei Ajax Amsterdam gesehen (Abdelhak Nouri, der nach einem in einem Testspiel gegen Werder Bremen im Juli erlittenen Herzstillstand bleibende Hirnschäden davontrug, Anm. d. Red.) , sein Beispiel muss man sich vor Augen halten. Jedes Mal, wenn wir hier über Fußball diskutieren und uns auch mal ärgern, wissen wir: Das ist nicht das Wichtigste im Leben. Manchmal vergießt man, die Zeit zu genießen. Es ist natürlich auch nötig, ernsthaft daran zu arbeiten, sein Ziel zu erreichen. Letztes Jahr haben wir die Bundesliga auf Platz elf abgeschlossen. Und wir wollen ja jedes Jahr mehr erreichen. Hier bei der Eintracht aber können wir auch genießen und unseren Spaß haben. Und das sieht man, glaube ich, auch in jedem Spiel.

Dass Sie sich gegenseitig umeinander kümmern, den Teamgeist pflegen, sieht man vielleicht auch auf einem anderen Feld: die Fotoplattform Instagram im Internet. Jedes Mal, wenn ein Spieler ein Bild postet, folgen sofort Kommentare oder Grüße von vielen Kollegen – egal, ob es von Kevin-Prince Boateng oder einem der Youngster ist.

WILLEMS: (lacht, Anm. d. Red.) Ja, wir haben viele Spieler, die nur auf Instagram schauen, ob irgendjemand ein albernes Foto reingestellt hat. Aber es stimmt, wir helfen einander, das ist wichtig. Bis zum Ende der Saison werden wir jeden einzelnen Spieler im Kader brauchen. Wenn die, die spielen, den anderen helfen, die nicht spielen, ist das gut. Alleine schon, weil sie im Training so wichtig sind. Wenn sie nicht mit 100 Prozent trainieren, kann sich das ganze Team nicht verbessern und im Spiel nicht 100 Prozent geben. Wir brauchen uns gegenseitig.

Und ein Kommentar, ein gehobener Daumen oder ein Smiley bei Instagram können da auch helfen?

WILLEMS: Na klar.