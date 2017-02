Eintracht Frankfurt: Ist die Eintracht wirklich reif für Europa?

Die Fans träumen von Europa. Und auch so mancher Top-Funktionär rechnet insgeheim hoch, wie viele Siege in dieser Saison noch nötig sind, um sich für die Europa- oder gar Champions League zu qualifizieren. Aber wäre die Frankfurter Eintracht überhaupt in der Lage, die Herausforderung Europa zu bewältigen? Und wenn ja – zu welchem Preis?

Nach dem glatten und ziemlich ernüchternden 0:3 in Leverkusen machten Trainer und Sportdirektor von Eintracht Frankfurt schnell einen großen Haken hinter den Nachmittag und sein Ergebnis: Keine Frische, zu viele Körner gelassen, der Saft ausgegangen – so lautete die Sprachregelung. Die „englische Woche“ mit Spielen gegen Darmstadt, im Pokal in Hannover und zum Schluss gegen Leverkusen habe für leere Köpfe und schwere Beine gesorgt.

Doch eine solche Belastung würde zum Regelfall, sollte die nach dem kuriosen 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga immer noch auf Platz 3 stehende Eintracht ins europäische Geschäft rutschen. Mindestens sechs Gruppen-Spieltage sind zu bewältigen, dazu der nationale Pokal. In Frankfurt gab es schon einmal ein böses Erwachen: Aufstieg, Sturm auf Platz sechs in der Saison 2012/13, Europa-League-Sechzehntelfinale, Sturz auf Platz 13 in der Saison 2013/14.

Der Blick auf den aktuellen Kader macht grundsätzliche Probleme schon allein für den Alltags-Ligabetrieb deutlich. So zum Beispiel die wenig ausgewogene Zusammenstellung in Bezug auf die abwehrende und die angreifende Abteilung. Die eine, die offensive, ist deutlich überrepräsentiert, die andere, die defensive, ist unterrepräsentiert. So war das sicher nicht geplant, aber so hat es sich entwickelt. Wer auf den Mannschaftsbogen beim Spiel in Leverkusen geschaut hat, konnte das erkennen. Mit Danny Blum, Haris Seferovic, Ante Rebic, Marius Wolf und Shani Tarashaj waren gleich fünf Außen- oder Innenstürmer auf der Bank, aber mit Taleb Tawatha nur ein Verteidiger. Für rechts hinten gibt es im Aufgebot keine Alternative und auch für die Innenverteidigung sieht es dünn aus. Trainer Niko Kovac ist damit bei Ausfällen wie jenem von Stopper David Abraham Wechselmöglichkeiten beraubt.

Dass Michael Hector nicht die Qualität der beiden anderen Innenverteidiger Abraham und Jesus Vallejo hat, ist keine neue Erkenntnis und wurde in Leverkusen wieder bestätigt. Wann Marco Russ, der sich nach seiner Krebserkrankung Schritt für Schritt wieder herankämpft, eine echte Alternative sein kann, wagt niemand exakt zu prognostizieren. Pech für die Eintracht, dass Neuzugang Andersson Ordonez, gelernter Innenverteidiger, sich gleich am Knie verletzt hat und nun nur noch als Perspektivspieler für die nächste Saison benannt wird. Wie eng die Eintracht in der Abwehrzentrale bestückt ist, hatte schon das Pokalspiel in Hannover gezeigt, als Außenverteidiger Bastian Oczipka nach der Pause innen einspringen musste.

Das setzte sich fort im defensiven Mittelfeld. Auf den Abgang von Szabolcs Huszti nach China konnte nicht mehr reagiert werden. „Er ist am 31. Januar zu uns gekommen“, sagt Sportvortand Fredi Bobic, „ich habe mit dem Trainer darüber gesprochen und wir haben entschieden, dass wir ihn gehen lassen.“

Und so muss Kovac experimentieren. Er versucht es neben dem „gesetzten“ Omar Mascarell mit offensiven Spielern in defensiven Rollen, Mijat Gacinovic hat sich da bemüht, zuletzt auch Aymen Barkok, dazu noch Neuzugang Max Besuschkow. Die Ideallösung ist nicht gefunden. „Unsere jungen Burschen geben immer alles, darauf können wir aufbauen“, sagt Bobic, der sich da ganz auf einer Linie mit dem Trainer befindet.

Anlass zu großer Sorge sieht er nach dem 0:3 von Leverkusen nicht. Nicht die körperliche Frische habe in erster Linie gefehlt, sondern die geistige. „Vom Torwart bis ganz nach vorne sind Kleinigkeiten schief gelaufen, die wir sonst von unserer Mannschaft nicht gewohnt sind“, sagt er. Dies sei kein Alarmzeichen, sondern gehöre zum „Lernprozess“ dazu. Der Trainer habe ja schon ein paarmal „andere Möglichkeiten der Aufstellung“ genutzt. Und schließlich, so Bobic zu Recht, „sind wir nun mal Eintracht Frankfurt und können uns nicht 26 internationale Klassespieler leisten.“ Da bleibe es nicht aus, dass es mal eng werden kann, wenn drei, vier ausfallen.“

Ärgerlich findet Bobic, dass mit Marco Fabián und Guillermo Varela zwei Spieler fehlen, die für die Rückrunde fest eingeplant waren. Fabián plagt sich seit Wochen mit einer Nervenentzündung im Rücken, ist nach Behandlungen in Berlin, München und Madrid inzwischen wieder nach Frankfurt zurückgekehrt. „Es geht besser“, sagt der Sportvorstand, „aber es wird noch dauern.“

Und Varela kommt nach einer Knöchel-OP aus dem letzten September nicht wirklich auf die Beine. Als rechten Verteidiger könnte die Eintracht ihn als Entlastung für den „Dauerspieler“ Timothy Chandler gut gebrauchen.