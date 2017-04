Eintracht Frankfurt: Jetzt live: Einträcht kämpft in Gladbach um Einzug ins DFB-Pokalfinale

25.04.2017

Gladbach oder die Eintracht? Wer steht am 27. Mai im DFB-Pokalfinale? Zum ersten Mal seit 2006 wollen die Frankfurter wieder das Endspiel in Berlin erreichen, zum ersten Mal seit 1988 den "Pott" gewinnen. Verfolgen Sie das Halbfinale in unserem Liveticker!