Geboren in Toronto, aufgewachsen in Rotterdam, Nationalspieler und WM-Teilnehmer, Profiverträge in Holland, Großbritannien, Spanien, Italien und jetzt Deutschland: Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler ist weit gereist - und brennt nach einer Zahn-OP und muskulären Problemen jetzt schon wieder auf einen Einsatz gegen Dortmund.

Hallo Jonathan, was machen die Zähne, wie geht es dem Oberschenkel?

Dem Bein geht es gut, den Zähnen auch.

Und wie geht es Ihrer niederländischen Fußballerseele, nachdem die WM ohne Holland stattfindet? Bei der letzten WM waren Sie ja noch dabei...

Ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass mein Land nächstes Jahr nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Normalerweise sollte Holland eines der Teams sein, die dort mitspielen. Aber nach Jahren des Erfolges gibt es gerade einen Umbruch. Ich hoffe und bin sicher, dass die holländische Mannschaft zurückkommt.

Sie haben seit der WM in Brasilien bis zu diesem Sommer in Italien gespielt. Was hat Sie nach Deutschland gezogen?

Ich hatte noch nie in Deutschland gespielt und wollte diese Herausforderung annehmen. Die Bundesliga ist nun einmal einer der stärksten Wettbewerbe – und eine große Chance für mich.

Jetzt haben Sie einen ziemlich guten Überblick über die Top-Ligen in Europa, nachdem Sie ja auch schon in der Premier League und in Spanien am Ball waren. Welches ist denn nun die beste Liga der Welt? Was sind die Unterschiede?

Es gibt verschiedene Philosophien in allen diesen Ligen, das ist der größte Unterschied. Man kann die Ligen nicht wirklich miteinander vergleichen, weil überall verschiedene Arten von Fußball gespielt werden. Ich kann aber sagen, dass man in der Bundesliga am meisten rennen und kämpfen muss.

Sie sind weit gereist, um in einer Mannschaft von Weltreisenden zu landen. Wahrscheinlich sind Sie hier nicht nur Spieler sondern auch Dolmetscher?

Natürlich helfe ich meinen Mitspielern, falls nötig. Aber wir müssen alle deutsch lernen.

Jedenfalls dürften Sie soweit ganz zufrieden mit Ihrer Entscheidung für die Eintracht sein – schon allein sportlich betrachtet? Oder ist ein Mittelfeldplatz in der Bundesliga zu wenig für Ihre Ansprüche?

Wir sind wirklich glücklich mit den Punkten, die wir schon gesammelt haben. Natürlich geht es aber immer noch besser, und wir werden hart daran arbeiten, uns weiter zu steigern. Aber ich denke, für den Moment können wir sehr zufrieden mit unserem Tabellenplatz sein.

Sie haben sich für drei Jahre an die Eintracht gebunden. Drei Jahre, in denen auch die Entscheidung immer näherkommt, was nach dem Fußball passiert. Oder verschwenden Sie daran noch keinen Gedanken?

Ich denke schon, dass man sich mit der Zukunft beschäftigen sollte, wenn man älter wird. Aber ich bin da noch ganz entspannt – ich hoffe ja, ich kann noch ein paar Jahre spielen.

Wie zufrieden waren Sie mit der Leistung Ihrer Mannschaft beim Spiel in Hannover?

Jeder bei uns war wirklich glücklich über den Sieg und ich glaube auch, dass wir ihn verdient hatten. Es war wichtig für jedermanns Kopf, dieses Spiel zu gewinnen – dadurch werden wir noch stärker.

Nach den Heimniederlagen gegen Wolfsburg und Augsburg gab es noch Kritik an der Spielweise der Eintracht, doch allmählich wächst der Respekt...

Respekt bekommt man, wenn man Spiele gewinnt. Ich glaube an unseren Kader und denke, dass wir es in der Tabelle weit nach oben bringen können in dieser Saison. Das ist möglich, wenn wir als Team zusammenarbeiten.

Trainer und Mannschaft, so sah es zumindest für Außenstehende aus, mussten sich so ein bisschen herantasten an die passende Taktik oder zumindest an die Feinheiten im System...

Vergessen Sie nicht, dass wir mit vielen neuen Spielern in die Saison gegangen sind, da braucht es natürlich Zeit, bis die richtige Chemie gefunden ist. Jetzt sieht es so aus als hätten wir den richtigen Schalter gefunden.

Sprechen Sie mit dem Trainer über solche Dinge? Welche Spieler sind die Anführer dieser Mannschaft?

Ja, auf jeden Fall. Kommunikation ist ja in allen Lebenslagen wichtig. Die ältere Generation muss der jüngeren Generation immer helfen.

Viele Bundesligisten scheinen gerade einen ähnlichen Plan zu verfolgen, wollen ein möglichst frühes Tor schießen und dann hinten dicht machen. Müssen sich die Zuschauer an diesen Ergebnisfußball gewöhnen? Ist das überhaupt etwas Neues?

Ach wissen Sie, jedes Spiel ist anders. Das Tempo ist oft hoch zu Beginn und lässt mit der Zeit etwas nach. Die Möglichkeit zu haben, so ein Spiel auf verschiedene Arten zu gestalten, kann den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn Du immer den gleichen Matchplan verfolgst, bist Du einfacher zu besiegen.

Jetzt kommt Borussia Dortmund nach Frankfurt, der Tabellenführer und Champions-League-Teilnehmer. Und die Fans erwarten fast schon wieder Wunderdinge...

Es wird jedenfalls ein gutes Spiel und eine aufregende Atmosphäre. Ich kann es kaum erwarten und natürlich wollen wir die drei Punkte in Frankfurt behalten.

