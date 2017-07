Eintracht Frankfurt: Jonathan de Guzman fliegt mit ins Trainingslager

Eintracht Frankfurt Mit großem Tross geht es erstmals in ein Trainingslager ... Am heutigen Donnerstag beginnt sie, die große Reise. Die Eintracht-Profis machen sich auf den Weg über den großen Teich. clearing

Mit Jonathan de Guzman fliegt ein potenzieller Neuzugang mit der Frankfurter Eintracht ins Trainingslager in die USA. Spieler als auch abgebender und aufnehmender Verein befinden sich in finalen Verhandlungen – der Kontrakt soll bis zum 30. Juni 2020 laufen, wie der Verein am Donnerstagmorgen verkündete.Endgültiger Vollzug könne erst vermeldet werden, wenn auch alle Unterlagen unterschrieben vorliegen. Nichtsdestotrotz soll der 29-jährige Mittelfeldspieler keinen Tag im amerikanischen Trainingscamp verpassen und sich schnell integrieren. Eine offizielle Vorstellung de Guzmans wird es nach der Rückkehr des Teams in Frankfurt geben.(red)