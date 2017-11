Eintracht Frankfurt: Kevin-Prince Boateng: Immer mehr in der Chefrolle

In Hoffenheim überzeugt Kevin-Prince Boateng nicht nur als Torschütze. Der Eintracht-Star hat auch etwas, was anderen noch fehlt.

Fast hätte Kevin-Prince Boateng auch noch das bittere Ende verhindert. Allerdings kam er dann doch zu spät, um dem Hoffenheimer Stürmer Mark Uth den Ausgleich in fast letzter Minute vom Fuß zu nehmen. Es war vielleicht auch nicht unbedingt sein Job, direkt vor dem eigenen Tor die Ordnung aufrechtzuerhalten, Boateng hatte genug anderes zu erledigen. Er schleppte sich selbst als die Kräfte nachließen noch mit nach vorne, um für Entlastung zu sorgen, eher vergeblich allerdings. Und er half hinten aus, stopfte Löcher, wo es ging. Der Star der Frankfurter Eintracht, ihre schillerndste Figur, wird immer mehr auch zum Anführer. Am Samstag war er der Chef auf dem Platz, und mit seinem sehenswerten 1:0 hätte er fast das Tor zum Sieg geschossen – wenn Uth nicht auch noch getroffen hätte. „Das ist ein beliebter Schuss, dass der Ball so flattert. Im Training landet so ein Schuss oft im Wald“, räumte Boateng ein, „heute war er drin“.

Freilich war der 30-Jährige nicht nur als Torschütze gefragt. Im defensiven Mittelfeld, wo er nach Sturm-Einsätzen am Anfang der Saison zuletzt sein Revier fand, war er die Frankfurter Schaltzentrale. „Er gibt mit seiner Ruhe und seinen strategisch guten Bällen dem Spiel viel mit“, lobte Sportvorstand Fredi Bobic, und Trainer Niko Kovac führte noch eine andere Qualität seines prominentesten Spielers als Beispiel dafür an, was anderen noch fehlt: eine gewisse Cleverness. „Wir müssen auch mal einen Freistoß ziehen“, forderte er.

Boateng kann das, und er kann auch mal auf den Ball treten und das Spiel beruhigen. Und er lebt den Willen zum Erfolg vor – selbst wenn das am Samstag nicht ganz klappte. „Die zweite Halbzeit war schwer. Hoffenheim hat alles reingehauen und eine brutale Qualität“, wusste Boateng. Mit dem späten Ausgleich wollte er offenbar nicht allzu sehr hadern, seine Vorstellungen zu der umstrittenen Entstehung hatte er indes. „Es war kein Foul. Dass Hoffenheim zwei Meter den Ball vorlegt, darf für uns aber keine Ausrede sein“, sagte er: „Wir müssen es cleverer machen und die Ausführung verhindern, damit wir uns hinten besser aufstellen können.“ mka