Im Aufgebot der Frankfurter Eintracht stehen acht Spieler, die schon in der Eintracht-Jugend gespielt haben oder noch spielen. Darunter „Oldies“ wie Torwart Jan Zimmermann (32) und Marco Russ (32), aber auch eine Vielzahl an jungen Spielern wie beispielsweise Joel Knothe, Nelson Mandela Mbouhom und Renat Dadashov. Eine wirkliche Rolle aber spielen die Talente (noch) nicht, mit Ausnahme von Marc Stendera und ab und zu Aymen Barkok gehört keiner zum engeren Stamm der Mannschaft.

Was deutlich macht, wie schwer es ist, den Sprung aus der A-Jugend zu den Profis zu schaffen und wie sehr letztlich die Zwischenstation U 23 fehlt, die ja vor drei Jahren ohne Not vom Spielbetrieb abmeldet wurde.

Das ist eine Seite der Frankfurter Nachwuchsarbeit. Aber da gibt es noch eine andere, eine ganz dunkle. Denn gerade die größten Talente vom Riederwald werden immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Eine Muster gibt es dabei nicht, es sind Zufälle, Unfälle, Pech – wie eine Seuche. Zuletzt hat es den 18 Jahre alten Jungprofi Nelson Mandela Mbouhom erwischt. Der Mittelfeldspieler hat sich am letzten Sonntag beim Foul eines Gegners im Jugend-Derby gegen den FSV Mainz 05 einen Riss des vorderen Kreuzbandes, eine Teilruptur des Innenbandes sowie eine Läsion am Außenmeniskus zugezogen. Das ist eine ganz bittere Diagnose. Mandela wird operiert und kann in dieser Saison nicht mehr spielen.

Er hat prominente Vorgänger, denn auch die beiden letzten großen Talente, die den Sprung aus der U 19 zu den Profis geschafft haben, Sonny Kittel und Marc Stendera, wurden immer wieder von schweren und schwersten Verletzungen gebeutelt. Stendera hat mit geraden mal 21 Jahren schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich, einen zugezogen am 15. Juli 2013 bei einem Freundschaftsspiel in Höchst, den zweiten am 23. Mai 2016 beim Relegationsrückspiel der Eintracht in Nürnberg. Jeweils folgten Operationen und mindestens ein Dreivierteljahr Pause mit unzähligen Stunden in der Reha. Aktuell steht der Mittelfeldspieler wieder auf dem Platz, nachdem er wegen einer vergleichsweise harmlosen Erkältung eine kleine Pause hatte einlegen müssen.

Genauso schlimm hat es immer wieder Sonny Kittel erwischt. Seit er mit der Eintracht-B-Jugend 2010 die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, verfolgt ihn das Verletzungspech. Zwei Kreuzbandrisse (2011 und 2015) und zwei Operationen wegen Knorpelschäden (2013 und 2014) haben die Karriere immer wieder ins Stocken gebracht und wohl verhindert, dass der außerordentlich talentierte Mittelfeldspieler die ganz große Karriere starten konnte.

Erfreulich für Kittel: Aktuell spielt er beschwerdefrei beim FC Ingolstadt in der Zweiten Liga und gehört dort mittlerweile zu den absoluten Stammkräften.