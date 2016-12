Eintracht vs. Hoffenheim: Knallhartes Ringen endet mit Remis: Eintracht baut die Serie aus

Am Ende kochte der Volkszorn. Dabei gab es eigentlich den einen oder anderen Grund zum Feiern für die Eintracht und ihre Fans, selbst diese Nullnummer – auch wenn da mehr drin gewesen wäre. Mit dem 0:0 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim aber hatte der Frankfurter Fußball-Bundesligist in diesem Spitzentreffen zweier Überraschungsmannschaften seine Serie auf nun acht ungeschlagene Punktspiele in Serie ausgebaut, immerhin gegen einen Gegner, der in der Saison noch gar nicht verloren hat, und seinen Platz weit oben behauptet. Für großen Unmut unter den allermeisten der 47 000 Zuschauer sorgte am Freitagabend im Frankfurter Stadtwald Schiedsrichter Christian Dingert, der Eintracht-Verteidiger Timothy Chandler in der 82. Minute mit einer völlig überzogenen Roten Karte vom Platz geschickt hatte.

„Es war nicht übertrieben hart. Das gehört dazu, wir wollten beide das Spiel gewinnen. Das ist jetzt vergessen und abgehakt“, sagte Eintracht-Kapitän Alexander Meier.

Für Überraschungen auf der Taktiktafel und dem Aufstellungsbogen ist Kovac immer gut, und auch am Tag nach der Verkündigung des neuen Vertrags hatte er zumindest eine kleine parat: Für Branimir Hrgota, den Frankfurter Torschützen beim jüngsten 1:1 in Augsburg, brachte er Haris Seferovic als zweite Spitze neben Alexander Meier ins Spiel – und damit eine Portion mehr Gift und Galle. Während Marco Fabian nach abgesessener Gelbsperre für den in Augsburg schwächelnden Mijat Gacinovic in die erste Elf zurückkehrte, hinter die beiden Spitzen, als Teil einer variablen Dreier-Offensive.

Vorher war das Treffen der steil nach oben durchgestarteten Fast-Absteiger ja auch zu einem Duell der beiden Erfolgstrainer hochgejazzt worden. Tatsächlich zeigten beide Mannschaften, dass ihnen ihre Fußballer ihre taktischen Vorstellungen gut vermittelt hatten, ihnen obendrein auch immer wieder Leidenschaft und Behauptungswillen einimpfen. Dass die Hoffenheimer energisch schon die Frankfurter Verteidiger unter Druck setzten, wenn diese den Ball hatten, störte deren Aufbauversuche erst einmal spürbar. Die Eintracht freilich hielt voll dagegen – und zeigte nebenbei bei frühen Fouls von Seferovic und Fabian gleich, dass sie auch rustikal zu Werke gehen kann.

Es war ein intensives Ringen, in dem sich beide eifrig beharkten, mit erlaubten und unerlaubten Mitteln. Der im Sommer nach Hoffenheim gewechselte Stürmer Sandro Wagner zog dabei auch wieder sein aus Darmstadt bekanntes Provokations-Theater auf, Hektik kam ins Spiel. Schiedsrichter Christian Dingert behielt dabei nicht immer die Übersicht. Mit seinem Auftreten machte er sich in der Frankfurter Fankurve wenig beliebt, Wagner erst recht nicht. Glück hatte Eintrachts David Abraham, dass er bei einem Ellbogencheck gegen Wagners Kopf keine Rote Karte sah. „Mein Schädel brummt noch ein bisschen. Das war spielentscheidend“, sagte Wagner nach der Partie.

Richtig in Fluss kam die nicklige Partie wegen der vielen Fouls nicht, die Eintracht aber durchaus zu ihren Chancen. Erst prüfte Meier nach guter Vorarbeit von Seferovic TSG-Torwart Oliver Baumann (15.), dann zwangen der starke Omar Mascarell (24.) und später erneut Meier (42.) Baumann zu etwas schwierigeren Rettungstaten. Die Hoffenheimer hingegen tauchten zwar auch zwei, drei Mal vor dem Frankfurter Tor auf, wirklich gefährlich wurden sie aber vor der Pause nicht. Und Wagner wurde von der Eintracht-Abwehr gut in Schach gehalten.

Es blieb ein zäher Abnutzungskampf. Mit einem Schachzug verschaffte Kovac sich und den Seinen darin wieder Vorteile: Nach gut einer Stunde brachte er den lange außen vor gebliebenen Ante Rebic für Haris Seferovic, und Rebic wiederum, den der Trainer unter der Woche noch für seine Defensivarbeit getadelt hatte, richtig Schwung in die Offensive – etwa mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze (72.).

Während die Mannschaften bei aller Giftigkeit den Überblick behielten, waren es dann wieder Dingert und sein Gespann, die diesen verloren. Eintrachts Oczipka und der Hoffenheimer Uth hatten mit gegenseitigen Sticheleien eine Rudelbildung ausgelöst.

An der allgemeinen Schubserei beteiligte sich schließlich auch Timothy Chandler, berührte dabei auch Wagner im Gesicht. Nichts Wildes, zwischen Chandler und Wagner war längst alles wieder in Ordnung – als Dingert die Rote Karte für Chandler zückte. „Wahnsinn, dass es dafür Rot gibt“, kritisierte Alexander Meier. Selbst Kovac, sonst in diesen Fragen eher besonnen, tobte fortan an der Seitenlinie bei jedem weiteren von Dingerts umstrittenen Pfiffen. Dann war Schluss, und die Zuschauer pfiffen auf den Schiedsrichter – ehe sie dann doch lieber ihre Eintracht für einen weiteren guten Auftritt feierten.

Frankfurt: Hradecky – Abraham, Hasebe, Vallejo – Mascarell, Huszti (85. Hector) – Chandler, Oczipka – Fabian (90.+3 Gacinovic) – Seferovic (61. Rebic), Meier. – Hoffenheim: Baumann – Süle, Vogt, Hübner – Polanski (84. Schwegler) – Kaderabek (73. Zuber), Rupp, Amiri, Toljan – Wagner, Kramaric (60. Uth). – SR: Dingert (Lebecksmühle). – Zuschauer: 47 000. – Gelbe Karten: Fabian (6), Chandler (3), Mascarell (6), Oczipka (3), Rebic (2) – Polanski, Uth (3), Wagner (3). – Rote Karte: Chandler nach einer Tätlichkeit (82.) .