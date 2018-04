Eintracht Frankfurt: Körperliche und mentale Belastung fordert ihren Tribut

Wiederholt sich die Geschichte? Verspielt die Frankfurter Eintracht tatsächlich auf der Zielgeraden, in die man in einer ausgezeichneten Ausgangsposition eingebogen war, wieder die Teilnahme am europäischen Wettbewerb? Vieles deutet darauf hin.

Wäre das Pokalspiel auf Schalke nicht gewesen, könnte man von einer veritablen Krise sprechen. So ist es ein Einbruch, der vor vier oder sechs Wochen nicht zu erwarten gewesen war. Damals gab es sogar Träume von der Champions League. Jetzt wären alle froh, wenn man den Sprung in die Europa League schaffen würde. Platz sieben gilt als Hypothek für die Vorbereitung auf die neue Saison, und doch ist mehr wohl nicht erreichbar. Das könnte an einer falschen Trainingssteuerung liegen. Dies wurde dem Trainerteam schon in der vergangenen Saison vorgeworfen.

Es könnte auch am kraftraubenden Spiel der Eintracht liegen. Bei aller taktischen Variabilität, die Trainer Niko Kovac seinem Team beigebracht hat, muss die Eintracht immer an die hundert Prozent kommen. Damit bleibt neben der körperlichen auch die mentale Belastung immer hoch. Nur ganz selten gibt es klare Siege, meistens sind die Ergebnisse knapp. Zuletzt wurden allerdings die Niederlagen klarer. Wie in Augsburg (0:3), wie in Leverkusen (1:4) und wie nun gegen Berlin (0:3). Erschwerend hinzu kommt, dass sich die Ausfälle mehren. Carlos Salcedo, Ante Rebic, jetzt Jonathan de Guzman und Makoto Hasebe fallen mit Verletzungen oder Sperren aus.

Der Anspruch, durch viel Prophylaxe vor allem muskuläre Verletzungen verhindern zu können, kann nicht mehr erfüllt werden. Rebic musste zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade passen, de Guzman hat sich gegen Berlin eine Muskelzerrung zugezogen. Zum Ende der Saison sind solche Verletzungen allerdings normal, davor ist eben auch die Eintracht nicht gefeit. pes