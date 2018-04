Kaum zu glauben, aber heute wäre für die Eintracht in der Münchner Arena definitiv mehr drin gewesen. Doch die Frankfurter scheitern an der C-Auswahl des FC Bayern.

Heynckes wechselte acht Spieler im Vergleich zu dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid aus, fast alle großen Namen des Rekordmeisters nahmen auf der Bank Platz. Vier Nachwuchsspieler feierten gar ihr Bundesliga-Debüt. In der Anfangsphase musste sich das Team dementsprechend erst einmal zusammenfinden.

In dieser Phase hätte die Eintracht dem FCB eigentlich weh tun können, hatte aber keinerlei Ideen nach vorne, war nicht kaltschnäuzig genug. Das Tor in der 43. Minute für den FC Bayern ging in Ordnung, die Eintracht hatte aber kurz zuvor zwei riesige Chancen, von denen sie wenigstens eine hätte verwandeln müssen.

In der zweiten Halbzeit drehte Bayern dann auf, der Anschlusstreffer von Haller konnte die abgeklärte Mannschaft aus München nicht schocken. Das einzig Gute an Hallers Treffer ist also der Umstand, dass er mit diesem Tor seine Flaute beenden konnte. Zehn Spiele lang hatte er auf ein Tor warten müssen.

Im Kampf um Europa ist die 4:1-Niederlage gegen den FC Bayern ein herber Rückschlag, denn eigentlich hatte Heynckes den Frankfurter die Chance auf wenigstens einen Punkt fast auf dem Silbertablett serviert. Die Frankfurter konnten damit aber leider nichts anfangen und so heißt es weiterhin kämpfen um sich am Ende doch noch mit der Teilnahme am internationalen Geschäft belohnen zu können.

