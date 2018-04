Wer hätte das gedacht? Luka Jovic schießt Eintracht Frankfurt durch ein kurioses aber sehenswertes Tor nach Berlin. Frankfurt im Freudentaumel, bei Schalke kullern Tränen.

Dabei sah es erst nach einem zähen Fußballabend aus. Viele mögen die Verlängerung nach den ersten 45 Minuten schon gerochen haben, denn in der ersten Halbzeit passierte nichts. Gerade mal fünf Torschüsse – INSGESAMT. Und auch die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete. Für neutrale Fußballfans schwer anzuschauen. Maximal die Taktikfüchse dürften sich über diese Defensivarbeit beider Mannschaften gefreut haben.

Doch in der 79. Minute passiert es dann. Jovic kommt nach einer Ecke an den Ball und zaubert ihn mit der Hacke am Schalker Schlussmann vorbei. Fernandes sieht nach nur 120 Sekunden auf dem Feld die rote Karte und plötzlich hat das Spiel genau das, woran es in den ersten 80 Minuten gemangelt hatte: Emotion pur!

Nach dem Schlusspfiff gibt es bei den Frankfurtern kein Halten mehr. Und auch die Fans rasten aus. Spielerisch war das nicht viel von beiden Seiten. Die Eintracht war in diesem Spiel alles andere als überlegen, hatte aber die entscheidende Szene im Spiel. Genauso gut hätte Schalke den Siegtreffer erzielen können. Haben sie aber nicht und so fährt die Eintracht das zweite Mal in Folge zum Finale nach Berlin.

Das Finale gegen den FC Bayern wird sicher ein Leckerbissen für die deutsche Fußballwelt. Kann die Eintracht als Underdog in diesem Jahr vielleicht sogar den Pokal mit nach Hause nehmen? Es wäre ein verdienter Abschluss für Niko Kovac, der in den vergangenen zwei Jahren hart gearbeitet hat um diese Mannschaft so weit zu bringen. Jetzt setzt er mit dem Finale in Berlin einen Schlussstrich unter seine Ära in Frankfurt. Aber auch für die Mannschaft ist es ein verdienter Lohn! Hut ab, ihr habt gezeigt, dass ihr das Finale in Berlin verdient habt.