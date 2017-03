Eintracht Frankfurt: Kommentar: Die Eintracht und Russ  ein ganz besonderes Band

Bild-Zoom Foto: (FNP) Michael Forst

Eintracht Frankfurt Die Rückkehr von Marco Russ sorgt für Gänsehautmomente Der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Aber im Mittelpunkt stand am Ende das Comeback von Marco Russ. clearing

Es sind Bilder, die uns bewegen. Emotionen, die den Fußball zu mehr machen als nur zur schönsten Nebensache der Welt: Eintracht-Profi Marco Russ kehrt nach 285 Tagen Leidenszeit nach der Horrordiagnose Hodenkrebs zurück auf den Platz. Energiegeladen, fokussiert, sein Team energisch antreibend, um den knappen Vorsprung gegen Bielefeld in der Nachspielzeit zu verteidigen. Gänsehaut-Momente für die Fans auf den Rängen und ganz Fußball-Deutschland vor den Fernsehern.Welches Martyrium hinter dem Frankfurter Publikumsliebling liegt, können die meisten von uns nur ahnen. Und nur jene wirklich bemessen, die selber schon den heimtückischen, so oft Tod bringenden Feind namens Krebs bekämpft haben. Oder deren Angehörigen, Freunde betroffen sind oder waren. Monate der Therapie, der Ungewissheit, des Bangens und des Schuftens.Der Fußball war dabei für Russ ein Teil der Therapie. Die Aussicht, wieder mit seinem Team auf Punktejagd gehen zu können, ein Licht am Ende des Tunnels seiner Leidenszeit.Eine enorme Willensleistung, die großen Respekt verdient. Und: Die befeuert und flankiert wurde durch seinen Verein, der vom Tag der Krankheitsdiagnose an unmissverständlich klar machte: Der Arbeitgeber Eintracht Frankfurt steht bedingungslos hinter seinem Profi Marco Russ. Egal, wie lange es dauert.Ein Zeichen der Menschlichkeit, ein Ausdruck von Treue, eine Manifestation von guten Werten, der es unserer Gesellschaft so oft zu mangeln scheint. Ein moralisches Ausrufezeichen in Zeiten, in denen Sport längst zur Ware und Fußball ein Milliardengeschäft geworden ist.Zyniker mögen einwenden, dass ein weniger resolutes Bekenntnis der Eintracht zu ihrem Spieler in dieser tiefen Krise dem Vereins-Image hätte schaden können.Doch sie verkennen die jahrelange tiefe Verbundenheit, das starke Band zwischen dem Verein und seinem Spieler, verleugnen die besondere Geschichte dieser im Profifußball seltenen Beziehung.Russ, ein Junge aus einfachen Verhältnissen, der es aus Großauheim bei Hanau in die Metropole nach Frankfurt schaffte, wo ihn der damalige Vorstand Heribert Bruchhagen Ende 2003 beim A-Jugend-Training entdeckte. Russ wurde bei der Eintracht erwachsen, entwickelte sich vom Hallodri und rücksichtlosen Raser zum verantwortungsvollen Musterprofi auf uns jenseits des Rasens. Er mag der Eintracht viel zu verdanken haben – aber nicht mehr, als er seit Jahren unermüdlich für den Verein zu geben bereit ist.So ist sein Comeback jetzt schon einer der schönsten Geschichten dieses Sportjahrs. Willkommen zurück, Marco Russ!