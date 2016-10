Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Kommentar: Jetzt heißt es aufpassen, Eintracht!

Bild-Zoom Foto: (FNP) Dieter Sattler

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt verliert mit 0:1 in Freiburg

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Bäume wachsen auch für die neue Eintracht nicht in den Himmel. Mit dem 0:1 in Freiburg gab es nach der Niederlage in Darmstadt den zweiten Auswärtsdämpfer in dieser Saison . Die Frankfurter enttäuschten auf der ganzen Linie. Schon in der 3. Minute gerieten sie in Rückstand. Ausgerechnet der sonst so zuverlässige Abraham hatte Vallejo mit einem Knochen-Pass in die Bredouille und an die Rot-Grenze gebracht. Den Treffer erzielte übrigens der flinke Grifo, der ein Jahr beim FSV überragte, aber von den Eintracht-Verantwortlichen, warum auch immer, übersehen wurde.Die Unsicherheit der Frankfurter beim Spielaufbau zog sich durch die ganze Partie. Vom bisherigen Plus gegenüber der letzten Saison, den geordneten Ballstaffetten aus der Abwehr und dem defensiven Mittelfeld heraus, war kaum etwas zu sehen. Im Gegenteil: Die aggressiven Freiburger versetzten die Gäste mit ihrem Forechecking bis auf eine kurze bessere Phase vor dem Halbzeitpfiff in helle Aufregung, manchmal sogar in Panik. Das erinnerte manchmal fast an die letzte Chaos-Saison.Einige Fans fragten schon sarkastisch, ob die Mannschaft diese Fehlpässe im Geheimtraining unter der Woche geübt habe. Hasebe, Huszti und auch Neuzugang Mascarell hatten Aussetzer ohne Ende. Vorne waren Seferovic und auch Meier - bis auf seine Chance kurz vor Schluss - praktisch Ausfälle. Es ist die Frage, ob es gerade auswärts klug ist, mit zwei so statisch agierenden Sturmspitzen anzutreten. Die beiden verloren die wenigen Bälle, die sie bekamen, eher kläglich.Aber bei aller berechtigten Kritik am schwachen Eintracht-Auftritt sollte man die Kirche im Dorf lassen. Mit zehn Punkten aus sechs Spielen steht die SGE immer noch weit besser da, als man vor der Saison erwarten durfte. Doch klar ist auch, dass die Frankfurter aufpassen müssen, damit aus dem erhofften goldenen Oktober kein schwarzer wird.Die nächsten Spiele haben es in sich: In zwei Wochen kommen die Bayern. Da ist eine Niederlage wahrscheinlich, auch wenn in Frankfurt vor einem Jahr ein glückliches 0:0 ermauert wurde und die Münchner unter Trainer Ancelotti bisher nicht übermächtig erscheinen. Dann folgen die Auswärtsspiele in Hamburg und Gladbach.Da wäre es also nicht unmöglich, dass die Eintracht auch nach neun Spielen noch mit zehn, elf Punkten dasteht. Aber wem, wenn nicht Trainer Kovac, der die Eintracht in der letzten Saison in fast aussichtsloser Situation rettete, wäre es zuzutrauen, die Mannschaft weiter sicher durch die Saison zu steuern? Aber jetzt heißt es wieder mal: aufpassen.