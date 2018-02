Die Eintracht bestreitet am nächsten Spieltag das erste Montagsspiel der Bundesliga-Geschichte. Erste Bundesliga am Montag - muss das sein? Ein Kommentar von Sascha Mehr.

Am Montagabend hat die SGE den Tabellenzweiten RB Leipzig zu Gast. Moment! Montag!? Ja, die DFL hat seit dieser Saison insgesamt fünf Montagsspiele angesetzt. Die Eintracht ist die erste Mannschaft, die in diesen zweifelhaften Genuss kommt. Denn Montagsspiele sind alles andere als beliebt.

In der zweiten Bundesliga gibt es diese Spiele schon seit vielen Jahren - sehr zum Ärger der Fans. Fast jeden Montag protestieren sie in den Stadien. Denn nur die wenigstens schaffen es, ihrer Mannschaft auch am Montag live im Stadion die Daumen zu drücken.

Nehmen wir als Beispiel die Anhänger von RB Leipzig: Für einen Arbeitnehmer in Sachsen ist es fast unmöglich, nach Feierabend noch pünktlich zum Anpfiff in Frankfurt zu sein.

Befürworter der Montagsspiele mögen entgegnen, dass es ja auch "Englische Wochen" in der Bundesliga gibt. Und Champions League, Europa League und DFB-Pokal. Stimmt. Aber diese Turniere fallen auf Wochentage, eben weil es andere Wettbewerbe sind: Am Wochenende ist Bundesliga, deshalb müssen die anderen Wettbewerbe auf die Wochentage ausweichen.

Warum also finden jetzt Bundesliga-Spiele auch montags statt? Dreimal dürfen Sie raten.

Genau: Es geht um Geld.

In England, Spanien und Italien werden Spieltage schon länger komplett zerstückelt. Das verspricht mehr Werbeeinnahmen. Die Bundesliga zieht jetzt nach.

Aus wirtschaftlicher Sicht mag das schlüssig sein - den Fans erweisen die Verantwortlichen damit aber einen Bärendienst. Mittlerweile haben sich sogar Vereine gegen den Montag ausgesprochen.

Mal sehen, wie die Montagsspiele angenommen werden - und ob der DFB allen Widerständen zum Trotz auch in der nächsten Saison an ihnen festhält.

