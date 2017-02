Wenn Niko Kovac im Konferenzraum auf die an der Wand hängende Tabelle der Fußball-Bundesliga schaut, dann sieht er eine „3“ vor der Zeile mit der Frankfurter Eintracht. Wenn Niko Kovac in der Zeitung blättert, liest er Expertenmeinungen, nach denen er demnächst Trainer in Leverkusen oder München ist.

Es herrscht eine flirrende Atmosphäre um den Club. Alle erwarten etwas Großes, viele verbreiten Euphorie. Es ist nicht ganz leicht in diesen Tagen, einfach nur Niko Kovac zu sein. Doch der Frankfurter Coach hat sich selbst zuallererst verordnet, was er auch immer wieder seinen Spielern und dem Umfeld predigt: Demut und Bescheidenheit. „Das ist zu viel, das bin ich ja nicht alleine“, sagt Kovac über die Elogen in den Medien: „An unserem Erfolg sind viele beteiligt, angefangen von den Spielern bis hin zum Trainer- und Funktionsstab.“ Der Kroate hat ein simples Rezept zur Entschleunigung parat, dass in den Ohren der Journalisten natürlich nicht besonders prickelnd klingt: „Weniger schreiben.“

Das sagt sich so einfach. Und ist doch nur eine Illusion. Im Fußballgeschäft gibt es einfach zu viele Geschichten, bei denen es drängt, erzählt zu werden. Es gibt die Geschichte, dass Niko Kovac als Interimscoach einst in Salzburg „den Staffelstab an Roger Schmidt weitergegeben“ hat. Dass dieser Roger Schmidt jetzt als Trainer in Leverkusen heftig unter Druck steht (lesen Sie dazu unseren gesonderten Bericht).

Und dass die Eintracht am heutigen Samstag (15.30) dort unter ganz anderen Vorzeichen antritt als beim letzten Mal, im Frühjahr 2016. 0:3 verloren die Frankfurter im Abstiegskampf unter dem Bayer-Kreuz. „Damals haben nicht mehr viele an uns geglaubt“, erinnert sich Kovac lächelnd. Seitdem ist viel passiert. Die Eintracht reist als Tabellendritter mit elf Punkten Vorsprung zum Neunten an den Rhein. Der Frankfurter Coach lässt sich von den nackten Zahlen nicht blenden: „Leverkusen ist eine Mannschaft, gegen die in der Liga nur zwei oder drei andere Teams mithalten können. Das ist ein Spitzenteam mit Spielern, die alle Champions-League-Niveau haben.“

Und überhaupt, das Thema Spitzenmannschaft. Seine Eintracht sei noch keine: „Eine Spitzenmannschaft definiert sich dadurch, dass sie Jahr für Jahr im Europapokal oder in der Champions League spielt. Und dass sie mit einer Dreifach- oder Vierfachbelastung klarkommen kann. Wir werden nicht den Fehler machen und sagen: Hier sind wir, wer seid ihr?“

Gleichwohl gelte es, die Unruhe in Leverkusen, wo der Frankfurter Trainer von 1996 bis 1999 selbst gespielt hat, auszunutzen: „Es wird eine sehr schwere Aufgabe. Aber wir fahren dorthin, um zu punkten und dadurch Leverkusen auf Distanz zu halten. Das ist unser Ziel“, sagt der 45-Jährige.

Dass er dabei auf Abwehrchef David Abraham verzichten muss, sieht Kovac nicht als zu großes Handicap. „Wir haben schon in Hannover auf drei Positionen getauscht und das hat gut geklappt.“ Für Abraham, der im Pokalspiel in Hannover wegen einer leichten Zerrung ausgewechselt wurde, wird der zuletzt geschonte Jesús Vallejo neben Makoto Hasebe und Michael Hector in der Dreierkette spielen. Die weitere Rotation nach dem Pokal-Krimi hängt auch von den körperlichen Befindlichkeiten der Spieler ab, die der Trainer in persönlichen Gesprächen erfragen will.

„Wir müssen uns auf uns fokussieren. Wenn der Kopf frisch ist, sind es auch die Beine“, sagt Niko Kovac.

Eintracht: Hradecky – Hector, Hasebe, Vallejo – Chandler, Mascarell, Gacinovic Oczipka – Rebic – Meier, Hrgota.

