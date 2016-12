Eintracht Frankfurt: Kovac bleibt ein Adler

Diese Nachricht stellte natürlich selbst das anstehende Spitzentreffen der Überraschungsmannschaften in den Schatten, um das es gestern im großen Pressesaal der Frankfurter Fußball-Arena eigentlich gehen sollte. Sportdirektor Fredi Bobic aber hatte sich bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) eigens hinzu gesellt, um Vollzug in der wichtigsten Frankfurter Personalfrage zu vermelden: Erfolgstrainer Niko Kovac verlängert seinen Vertrag bei dem Bundesligisten um zwei Jahre bis 2019, ebenso wie sein Bruder Robert, der ihm als Assistent weiter zur Seite stehen wird.

„Das ist ein sehr schöner Tag für die Eintracht“, leitete Bobic die frohe Botschaft ein. Ihr Inhalt war nicht mehr besonders überraschend, höchstens noch der Zeitpunkt der Verkündung. „Das hat sich so ergeben. Vor einem Heimspiel ist das ja immer ganz schön“, meinte Kovac schlicht, aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Nun kann er sich sicher sein, dass heute abgesehen von dem kleinen Haufen aus Hoffenheim alle Zuschauer – bislang sind 46 000 Karten verkauft – über sein Ja-Wort jubeln werden. Die Tinte ist längst getrocknet. „Wir sind uns schon seit einiger Zeit einig. Dann musste der Vertrag aufgesetzt werden. Unterschrieben haben wir ihn letzte Woche schon, glaube ich, und jetzt haben wir es heute verkündet“, erklärte Kovac ganz unaufgeregt den Lauf der Dinge. „Wir haben ja überhaupt keinen Stress.“

Das war im März noch ganz anders, als er von Armin Veh das Amt in höchster Abstiegsnot übernahm. Kovac bedankte sich vor allem bei Sportdirektor Bruno Hübner, dass er ihm in dieser schwierigen Phase vertraut habe. Von Anfragen anderer Clubs habe er jetzt nichts gehört. Für ihn sei es ohnehin eine Selbstverständlichkeit gewesen, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen, allein schon aus Dankbarkeit gegenüber der Eintracht, für das geschenkte Vertrauen. „Wir fühlen uns hier wohl, wir haben die Möglichkeit, etwas aufzubauen“, sprach Niko Kovac für sich und Bruder Robert, Bobic ergänzte: „Wir wollen noch einiges gemeinsam reißen.“

Dass die Kovac-Brüder die Eintracht zum Klassenerhalt führten, war ja schon ein kleines Wunder, und dass es danach von ganz unten bis weit oben ging, kann auch in diese Kategorie eingeordnet werden. Gerade erst hat Kovacs junger Hoffenheimer Kollege Julian Nagelsmann noch einmal betont, wie erstaunlich die Entwicklung in Frankfurt sei und das in einem großen Lob verpackt. Niko Kovac wollte das nicht für sich allein haben, er teilte es mit seinem Trainerstab, der Mannschaft und dem ganzen Club. Und er gab das Lob zurück – schließlich ist der Dorfverein aus dem Kraichgau den gleichen verblüffenden Weg gegangen, von ganz unten nach weit oben.

Im April hatte man sich noch am Abgrund getroffen, nun sieht man sich in der Spitze wieder, der Tabellenfünfte erwartet den Vierten. „Ich kann mich noch gut an das Spiel erinnern. Wir haben aufgrund individueller Fehler verloren“, sagte Kovac zu dem bislang letzten verlorenen Heimspiel, dem einzigen seiner Amtszeit. Seitdem ist man daheim in acht Spielen ungeschlagen. „Wir wollen Zuhause eine Macht werden“, fordert Kovac ein. Eigentlich ist man das ja schon – und will es auch heute bleiben.

„Hoffenheim ist eine spielstarke Mannschaft, die viel Drang nach vorne entwickelt. Sie haben auch Fähigkeiten im Rückwärtsgang, sind schnell im Gegenpressing. Aber wenn wir uns da befreien, können wir auch zu Chancen kommen“, erklärt der Trainer. Sicher ist: Marco Fabián wird nach verbüßter Gelbsperre dabei wieder helfen. Ob er aber nun für Branimir Hrgota in die erste Elf zurückkehrt? Oder doch für den beim 1:1 in Augsburg schwächelnden Mijat Gacinovic? „Wir haben schon ein paar Ideen“, verrät Kovac nur, mehr nicht.

In diesen Fragen überrascht er den Gegner gerne, so etwas macht für ihn einen Reiz des Trainerberufs aus – was für Nagelsmann ebenso gilt. „Julian hat eine Top-Qualität“, schwärmt Kovac geradezu von dem Kollegen. „Ich bin mir sicher, dass er eine große Karriere in der Bundesliga machen wird.“ Es gibt nicht wenige in Frankfurt, die das auch Niko Kovac zutrauen. Dass er der Eintracht treu bleibt, ist eine umso schönere Nachricht.

Eintracht: Hradecky – Abraham, Hasebe, Vallejo, Oczipka – Chandler, Mascarell, Huszti, Oczipka – Fabian, Gacinovic (Hrgota) – Meier.

