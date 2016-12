Eintracht Frankfurt: Kovac fordert Dominanz und Sieg gegen Mainz - «Noch zufriedener sein»

Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac will das erfolgreiche Fußball-Jahr 2016 mit einem Erfolg im brisanten Rhein-Main-Duell mit dem FSV Mainz 05 krönen. «Wir werden genauso scharf sein wie die letzten Partien zuhause. Ich hoffe, dass wir für dieses letzte Spiel noch einmal die ganzen Atome bereitstellen können», sagte der deutsch-kroatische Coach im Vorfeld der Bundesliga-Partie am Dienstag (20.00 Uhr).

26 Punkte hat die Eintracht bereits. In der Saison unmittelbar nach Abstiegssorgen und Rettung durch die Relegation fällt das Fazit für die erste Halbserie damit positiv aus - ganz gleich, ob der Abschluss gegen den Rivalen vom Rhein gelingt oder nicht. «Wir sind zufrieden. Wenn wir gegen Mainz gewinnen, sind wir aber noch zufriedener», sagte der 45 Jahre alte Trainer, der die SGE seit Amtsübernahme im März aus Abstiegsgefilden in die internationalen Ränge geführt hat.

Trotz eines Vorsprungs von sechs Punkten und der Heimstärke seines Teams erwartet Kovac ein «Duell auf Augenhöhe». Die Mainzer haben für ihn das Niveau, «auch in der kommenden Saison wieder international einzugreifen». Der Rückstand des Teams von Trainer Martin Schmidt ist in seinen Augen auch darin begründet, dass sie mehr Spiele absolvieren mussten und durch die Auftritte in der Europa League eine höhere Belastung hatten. «Das hat sich auch auf die Leistung in der Bundesliga niedergeschlagen», stellte Kovac fest.

Bei der letzten Begegnung in 2016 wird der zuletzt gesperrte Timothy Chandler wieder in die Startelf zurückkehren und für die Eintracht die rechte Außenbahn besetzen. Für die Hessen geht es in dem brisanten Aufeinandertreffen auch darum, einen Trend fortzusetzen.

Nach Siegen über Schalke, Dortmund und Leverkusen sowie einem Punktgewinn gegen den FC Bayern soll auch der fünfte internationale Vertreter in der Frankfurter Arena keinen Sieg mitnehmen: «Bislang sind wir zu Hause sehr stark. Das will ich morgen von meiner Mannschaft sehen, dass wir dominant sind und gewinnen», kündigte Kovac an.

