Eintracht Frankfurt: Kovac hofft auf Mascarell und Meier

Nicht nur die Fans wollen nach Berlin. Natürlich auch alle Spieler. Das Pokalfinale in Berlin ist neben der Meisterschaft der zweite große Höhepunkt der Saison. Die Frage ist allerdings, ob auch alle bei der Eintracht rechtzeitig gesund und fit sind.Trainer Niko Kovac muss besonders um Omar Mascarell und Alexander Meier bangen. Dieses Duo nämlich könnte es aus dem Krankenstand zurück auf den Platz schaffen bis zum Finale gegen Borussia Dortmund.Mascarell hat wochenlang mit Spritzen und Tabletten gespielt, die die Schmerzen an der entzündeten Achillessehne im Grunde betäubt haben. Nach einer Stunde war dann im Halbfinale nichts mehr gegangen.„Was wir mit ihm gemacht haben, war auf Kante“, gab Sportvorstand Fredi Bobic hinterher zu. Aber der Spanier war und ist in einer herausgehobenen Position, ist er doch im Grunde der einzige defensive Mittelfeldspieler, der nach dem Abgang von Szabolcs Huszti nach China und der Knieoperation von Makoto Hasebe übrig geblieben ist. Mascarell musste also spielen zuletzt – und er soll unbedingt spielen in Berlin.Deshalb haben sie ihn bei der Eintracht nun auf Eis gelegt. Das ist wörtlich zu nehmen. Mascarell wird täglich behandelt, auch mit Eis, mit Massagen, mit Medikamenten.Alle hoffen, dass zwei, drei Wochen Ruhe für eine Beruhigung der gereizten Sehne sorgt und er vielleicht im letzten Bundesligaspiel in Frankfurt gegen Leipzig und dann eben in Berlin gegen den BVB spielen kann. Bis dahin hat Mascarell Pause.Anders sind die Voraussetzungen bei Kapitän Meier. Der hat nun schon seit Ende März pausiert. Ihn plagt eine komplizierte und schmerzhafte Verletzung an der Ferse. Doch zuletzt hat sich eine deutliche Besserung eingestellt. „Ich hoffe, dass Alex bald zurückkommt“, sagt der Trainer.Vielleicht kann das in der nächsten Woche auf dem Trainingsplatz klappen. Ob und wie schnell Meier dann wieder in Form kommt, ist offen. Die Hoffnung aber ist groß. „Es wäre doch schön, wenn unser Kapitän den Pokal in die Höhe stemmen könnte“, sagt Trainer Kovac.Weitere Rückkehrer wird es nicht geben. Jesus Vallejo und Makoto Hasebe fallen bis zum Saisonende aus, auch bei Marius Wolf sieht es nicht so besonders gut aus.Für das Bundesligaspiel am Sonntag im Kraichgau gegen Hoffenheim bangt die Eintracht zudem noch um Mijat Gacinovic (Zerrung) und Andersson Ordonez, der sich wieder am Knie verletzt haben soll.Dagegen sollen die Blessuren von Ante Rebic und Guillermo Varela einen Einsatz zulassen.