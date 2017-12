Eintracht Frankfurt: Kovac interessiert sich nicht für Bayern

Eintrach-Coach Niko Kovac interessiert sich nicht für die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum Rekordmeister Bayern München. "Alles, was für mich zählt, ist die wichtige Aufgabe in Frankfurt", sagte der 46-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Die möchte ich weiter erfüllen."

Kovac' Vertrag am Main läuft noch bis 2019. In München wird zum Saisonende eine Stelle frei, weil sich Jupp Heynckes wieder in den Ruhestand zurückziehen will. Angeblich steht Kovac deshalb auf der Liste der Nachfolger-Kandidaten.

"Sehr nettes Thema", sagte der frühere Bayern-Profi (2001 bis 2003): "In der heutigen Zeit kann man vieles in die Welt setzen. Ob es stimmt oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber um es klar zu sagen: Ich habe mit der Eintracht einen sehr guten Klub und eine gute Mannschaft, die noch in der Entwicklung ist, das geht nicht von heute auf morgen."