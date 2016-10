Eintracht Frankfurt: Kovac vor dem Fast-Geisterspiel: „Das wird trostlos“

Eigentlich herrscht bei der Frankfurter Eintracht derzeit beste Stimmung. Damit aber wird es an diesem Dienstagabend vorbei sein, zwangsläufig. „Das wird schon trostlos“, fürchtet Trainer Niko Kovac vor einem DFB-Pokalspiel der besonderen Art: Wenn um 20.45 Uhr die Zweitrundenpartie gegen den FC Ingolstadt angepfiffen wird, werden so wenige Zuschauer vor Ort sein wie noch nie, seit die neue Arena so im Stadtwald steht – seit über zehn Jahren. „Das wird ein Heimspiel, wie es noch keiner erlebt hat. Die Erfahrung müssen die Jungs machen, da kann ich ihnen nicht weiterhelfen“, meint Kovac. Freilich gilt: „Die Spieler wissen, worum es geht. Wir wollen weiterkommen.“

Nur 6127 Karten wurden verkauft, darunter ganze 213 nach Ingolstadt. Das war es dann auch, die Tageskassen bleiben geschlossen. Alles eine Folge des DFB-Urteils zu den Fan-Ausschreitungen während des Erstrundenspiels bei Drittligist 1. FC Magdeburg, das die Eintracht rein sportlich mit Ach und Krach im Elfmeterschießen gewonnen hatte. Es ist kein Geisterspiel ganz ohne Publikum, viel anders wird die Atmosphäre aber kaum sein. Kovac hat ähnliches schon als Kroatiens Nationaltrainer erleben müssen. „Traurig“ findet er die neuerliche Vorstellung dieser Art und wählt einen Vergleich: „Diejenigen, die im Theater waren, die wissen wie es ist. Wenn das Stück vorbei ist, dann applaudieren alle, davor hält man sich bedeckt.“ Die Rahmenbedingungen sind für den Trainer schwierig, als Ausrede soll das nicht zählen. Der Stellenwert des Pokals ist ihm bewusst: „Die Vereine wollen Geld verdienen, und man kann mit wenigen Spielen viel erreichen.“ Er selbst durfte die Trophäe 2003 als Spieler des FC Bayern in die Höhe stemmen. „Ein sehr schönes Gefühl“, erinnert sich der 45-Jährige. So weit, daran zu denken, sei man jetzt aber noch nicht: „Wir müssen erst einmal eine Runde weiterkommen.“

Eine Selbstverständlichkeit ist das für den Trainer nicht. Zwar hat Ingolstadt in acht Bundesligaspielen erst zwei Punkte geholt. „Wenn man sich die Spiele anschaut, hätten es aber fünf, sechs mehr sein können“, sagt Kovac. Zum Beispiel beim jüngsten 3:3 gegen Borussia Dortmund, als erst ein Ausgleich in letzter Minute eine noch größere Überraschung verhinderte. Für die Eintracht, die selbst Mitte September 2:0 in Ingolstadt gewann, sollte das eine „Warnung“ sein, meint Kovac. Er erwartet einen aggressiven Gegner, der erst einmal viel Wert auf die Verteidigung legen wird. „Es wird nicht leicht, den gesamten Block zu durchspielen“, glaubt er.

Vermutlich wird Alexander Meier dabei helfen und nach seiner Ersatzrolle beim 3:0 in Hamburg in die erste Elf zurückkehren. Kovac wird wieder rotieren, auch in Gedanken an den Freitag in Mönchengladbach: „Wir müssen schauen, wer müde ist. Ich möchte frische Spieler in beiden Partien bringen.“ Die Begeisterung um die Eintracht freut ihn, und er weiß sie einzuschätzen. „Wir hatten eine kleine Welle, jetzt ist sie etwas größer geworden“, sagt Kovac launig: „Aber sie ist noch nicht so groß, dass wir auf Hawaii zureiten könnten.“

Die mögliche Aufstellung: Hradecky – Chandler (Regäsel), Abraham, Vallejo, Oczipka – Hasebe, Huszti – Seferovic, Fabian, Tarashaj – Meier.