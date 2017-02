Eintracht Frankfurt: Kovacs Reise in die Vergangenheit

Die Aufgabe ist schwer: Die ersatzgeschwächte Frankfurter Eintracht muss nach zwei Niederlagen in Serie wieder in die Spur finden.

Es ist die Rückkehr in die Heimat, die private und die sportliche. Aber Niko Kovac wirkte gestern vor der Flugreise nach Berlin, seiner Geburtsstadt, ein wenig distanziert. „Ich werde sicherlich am Abend ein paar Verwandte treffen. Aber nur ganz kurz“, erklärte er.

Der Grund ist einleuchtend und hat mit seinem Beruf zu tun: „Ich bin Trainer von Eintracht Frankfurt und in Berlin, um ein erfolgreiches Spiel meiner Mannschaft zu sehen und etwas mitzunehmen.“ In der aktuellen Situation, nach erstmals zwei Niederlagen in Folge in der Fußball-Bundesliga, geht Job vor Familie. Und es geht am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) in der Hauptstadt darum, ob die Eintracht den kleinen Negativtrend stoppen kann, oder ob die Verfolger, darunter Hertha BSC, demnächst an ihr vorbeiziehen.

Kovac trifft bei der Partie auch auf seinen ehemaligen Mitspieler und jetzigen Hertha-Coach Pal Dardai. Freunde waren die beiden teaminternen Rivalen nie, doch der Respekt voreinander ist groß. „Wir hatten als Spieler einen gesunden Konkurrenzkampf auf einer professionellen und menschlichen Ebene“, meinte der Frankfurter Coach gestern dazu.

Es ging um den Platz des Strategen im defensiven Mittelfeld. Kovac war im Sommer 2003 von Bayern München in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Bei dem für den folgenden Abstiegskampf verpflichteten Trainer Hans Meyer stand Dardai in der Startelf, Kovac war außen vor. Auf Meyer folgte Falko Götz und ein erneuter Strategiewechsel: Nun spielte Kovac und Dardai schaute zu.

Doch das ist Vergangenheit. Als Trainer von Eintracht Frankfurt hat Niko Kovac andere Sorgen. Im Duell der beiden Überraschungsteams auf den Rängen fünf und sechs muss er ein schwieriges Personalpuzzle lösen. Die beiden Innenverteidiger Jesús Vallejo (Muskelfaserriss) und David Abraham (Rotsperre) werden ihm fehlen. Ob der von ihm sportlich und menschlich hoch geschätzte Makoto Hasebe in der Abwehr oder im Mittelfeld aufläuft, ließ der Coach offen. Im Mittelfeld wiederum fehlen Omar Mascarell (Gelbsperre) und der verletzte Marco Fabián. „Wir haben einige, die nicht dabei sind. Das heißt aber nicht, dass wir mit erhobenen Händen nach Berlin fahren und sagen, wir geben auf“, kündigte Kovac an.

Trotz der bitteren 0:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt sieht der Frankfurter Coach seine Eintracht auf Kurs, auch charakterlich kann er keine Schwäche ausmachen: „Ich habe keinen Knacks, Zweifel oder Abfall des eigenen Selbstbewusstseins bei meinen Spielern gesehen“, sagte Kovac. Und dennoch fordert er eine Rückkehr – zum während der Vorrunde gezeigten bedingungslosen Arbeitseifer: „Wir haben bis jetzt am Limit gespielt. Jetzt lief es mal zwei Spiele nicht, deshalb müssen wir wieder an die Leistungsgrenze heran.“

Natürlich behält der Frankfurter Fußballlehrer aber auch die Gesamtsituation im Auge. Am kommenden Dienstag empfängt die Eintracht im Pokal-Viertelfinale Arminia Bielefeld. Es komme darauf an, in beiden Spiele „frische Kräfte“ aufs Feld zu bringen. Im Pokal gehe es schließlich auch darum, das Halbfinale, also ein TV-Live-Spiel, zu erreichen und damit zusätzliches „Kleingeld“ einzusammeln. Und am übernächsten Sonntag kommt dann der SC Freiburg an den Main.

Und Europa? Ist in Berlin immer ein Thema, für Kovac aber immer noch weit weg. „Wir müssen jetzt Punkte sammeln, damit uns die von hinten nicht überholen“, merkte der 45-Jährige an. Als Spieler ist ihm das – zumindest zeitweilig – im Konkurrenzkampf mit dem Kollegen Dardai schon passiert.

Eintracht: Hradecky – Hector, Hasebe, Oczipka – Chandler, Besuschkow, Tawatha – Gacinovic, Rebic, Blum – Seferovic.