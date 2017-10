Eintracht Frankfurt: Kreuzbandriss: Eintracht-Jungprofi Mbouhom fällt aus

Jungprofi Nelson Mandela Mbouhom von Eintracht Frankfurt fällt mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate aus. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, erlitt der 18-Jährige auch einen Teilriss des Innenbandes sowie eine Läsion am Außenmeniskus und muss operiert werden. Der Offensivspieler hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonntag beim 1:1 der Frankfurter U19 gegen den FSV Mainz 05 zugezogen. Der Kameruner hatte im Juli einen Lizenzspielervertrag bei der Eintracht unterschrieben, kam in dieser Saison aber noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz.

(dpa)