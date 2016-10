Eintracht Frankfurt: Leere Ränge kosten die Eintracht gut 100 000 Euro

Ein ungewohntes Gefühl war es schon. Ein Heimspiel vor nicht viel mehr als 6000 Zuschauer, im weiten Betonoval im Frankfurter Stadtwald? Das hat es seit dem Neubau der Arena bei der Eintracht nicht gegeben. „Schön, dass wenigstens ein paar gekommen sind“, meinte Rechtsverteidiger Timothy Chandler nach dem glücklichen Ende eines zähen Pokalabends, und Torwart Lukas Hradecky ergänzte: „Die, die da waren, haben gute Stimmung gemacht.“

Das wiederum lag vor allem daran, dass ein großer Teil aus dem harten Kern der Eintracht-Anhänger es dann doch irgendwie ins Stadion geschafft hatte, auf die Gegentribüne. Obwohl das DFB-Sportgericht in seinem Urteil zu den Fan-Ausschreitungen von Magdeburg wohl vor allem sie hatte aussperren wollen. Eine stolze Gruppe Ultras freilich besorgte sich Karten auf anderen Kanälen, über die Gäste aus Ingolstadt oder Dauerkartenbesitzer, die Tickets kaufen durften, aber selbst nicht kommen wollten – was in dem DFB-Urteil verboten wurde, aber natürlich auch kaum zu kontrollieren ist. Und die Fans machten nicht nur Stimmung für die Eintracht, sondern auch keinen Hehl aus ihrer Meinung über den Verband und den Schuldspruch: „Fußball-Mafia DFB!“

Die nach Magdeburg verhängten Sperren von Blöcken oder ganzen Tribünen sind nun erst einmal verbüßt. Die finanziellen Folgen aus dem Punktspiel gegen den FC Bayern, als der Stehplatzbereich hinter dem Tor leer bleib, halten sich in Grenzen. Was den Pokal-Abend gegen Ingolstadt angeht, steht die letzte Abrechnung noch aus. Am Ende werden die leeren Ränge die Eintracht eine Summe zwischen 100 000 und 150 000 Euro kosten. Bei deren Ermittlung sind einige Faktoren zu berücksichtigen. So werden im DFB-Pokal auch die Gäste an den Zuschauereinnahmen beteiligt. Weil durch das Urteil aber nur ein bestimmter Kreis von Dauerkartenbesitzern überhaupt hätte Karten kaufen dürfen, muss die Eintracht Schadensersatz an Ingolstadt zahlen. Das heißt: Man einigt sich auf eine Zahl an Zuschauern, die normalerweise zu diesem Spiel gekommen wäre, vielleicht ein halb gefülltes Stadion – und die Frankfurter müssen ihren Gästen einen Betrag überweisen, der unter diesen Bedingungen zusammen gekommen wäre.

Aus der zweiten Pokalrunde wird die Eintracht so keinen großen Gewinn verbuchen – obwohl jedem Teilnehmer 310 000 Euro aus TV- und Vermarktungserlösen sicher sind. Einnahmen über die erste Runde hinaus werden bei der Eintracht-Finanzplanung aber traditionell ohnehin praktisch nicht angesetzt. Die 630 000 Euro aus der Achtelfinal-Vermarktung sind so schon mehr als geplant.

„Wir können jeden Euro gebrauchen“, freute sich Sportdirektor Bruno Hübner auch deshalb übers Weiterkommen. Und die Kartenverkäufe kommen hinzu – noch einmal sollten die Ränge nicht so leer bleiben. Dass gegen Ingolstadt derart wenige kamen, lag freilich nicht nur an dem Urteil, sondern ein wenig auch an der ungünstigen Anstoßzeit, spätabends unter der Woche. mka