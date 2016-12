Eintracht Frankfurt: Lernen für Hoffenheim

Niko Kovac hat sich geärgert nach dem Spiel beim FC Augsburg. Und doch war er auch zufrieden. Der Trainer der Frankfurter Eintracht hat in der Nachbesprechung am Montag die vielen Fehler seiner Mannschaft angesprochen, aber für den einen oder anderen Patzer gleichzeitig Verständnis gezeigt. Kovac war also unentschieden, so wie die Partie tags zuvor unentschieden geendet hatte. Mit dem 1:1 könne er jedenfalls gut leben. „Aber wir müssen wieder daraus lernen“, sagt der Frankfurter Fußballlehrer. Und es möglichst schon am Freitag beim überraschenden Bundesliga-Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim besser machen.

Mit eindringlichen Worten, aber vor allem auch mit Videobildern hat Kovac seinen Profis die Mängel aufgezeigt. Zu viele Ballverluste, zu wenig Kompaktheit, zu viele Fouls, zu wenig Druck auf den Ball – all dies habe nach einem tollen Beginn und Branimir Hrgotas 1:0-Führung zur Wende und zum Augsburger Ausgleich geführt. Und noch mehr: „Wir haben zu viel Risiko gespielt, haben zu viele Zweikämpfe geführt und hatten keine Sauberkeit mehr in Passspiel.“

Lob für Barkok, Warnung für Rebic Am 20. Oktober hat Aymen Barkok einen Vertrag bis 2020 unterzeichnet. Am 20. November hat er bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz den 2:1-Siegtreffer für die Eintracht in Bremen erzielt. Am 26.

Eine Mängelliste, die sich wie Fundamentalkritik anhört, die der Trainer aber gar nicht so verstanden haben will. Denn schließlich betont er Woche für Woche, „dass wir eine Mannschaft sind, die zwar oben steht, da aber eigentlich nicht hingehört“. Auch deshalb wehrt er sich vehement gegen Vorwürfe, seine Mannschaft habe „überheblich“ gespielt. „Solche Charaktere haben wir nicht“, versichert er.

Erklärungen für den Leistungsabfall hat Kovac woanders gefunden. Der eine oder andere Spieler – diesmal betraf es mit Makoto Hasebe, Jesús Vallejo und David Abraham gleich die komplette Abwehr – sei wegen Blessuren und vorangegangenen Krankheiten nicht im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen. Andere wie Timothy Chandler und Bastian Oczipka hätten die „ganze Saison durchspielen müssen“, weil wegen Verletzungen die Alternativen fehlen. Dies habe dazu geführt, „dass wir im Laufe des Spiels hinten komplett abgebaut haben“. Vorwerfen könne er das niemandem.

Stattdessen reagiert Kovac mit der Drosselung der Trainingsintensität. Bis zum Spiel gegen Hoffenheim steht im Grunde nur noch Regeneration auf dem Programm, „damit wir wieder frisch ins Spiel gehen können“. Immerhin wird mit Marco Fabián ein wichtiger Spieler nach seiner Gelbsperre zurückkehren, und diesmal hat es keinen anderen erwischt. Obwohl die Schiedsrichter, so Kovacs Vorwurf, viel zu kleinlich pfeifen würden.

„Wir waren letzte Woche beim Basketball, da wird inzwischen weniger gepfiffen als bei uns“, zürnt er, „die Schiedsrichter sollten sich wieder einmal daran erinnern, dass nicht jeder Kontakt auch ein Foul ist.“ Viel zu schnell würden Karten gezeigt, bei allen Clubs: „Wir haben 40 Gelbe Karten, davon waren mindestens zehn völlig übertrieben.“ Wenn dieser Linie nicht Einhalt geboten werde, „müssen wir bald körperlosen Fußball spielen.“

Trotz aller personellen Widrigkeiten hat die Eintracht 25 Punkte auf dem Konto und die von Kovac Ende Oktober geforderten zehn Zähler schon drei Spiele vor der Winterpause eingetütet. „Jetzt werden wir versuchen, noch ein paar draufzulegen“, fordert er, „das erleichtert uns die Arbeit im neuen Jahr.“ Dass das gegen die noch ungeschlagenen Hoffenheimer ausgesprochen schwer wird, weiß er. „Das ist für uns eine echte Herausforderung“, stellt Kovac fest, „aber zu Hause haben wir ja bisher gegen alle Spitzenmannschaften bestanden.“ Das soll auch so bleiben.