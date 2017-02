Eintracht vs. Bielefeld: Liveticker: Danny Blum trifft zum 1:0 für die Eintracht

28.02.2017

Nach der Niederlage in Berlin steht bereits das nächste Spiel für die Eintracht an. Im DFB-Pokal geht es gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld. In unserem Liveticker halten wir euch auf dem neuesten Stand.