Die Länderspielpause ist vorbei und die Eintracht heiß, zurück auf die Erfolgsspur zu kommen. Gegen Borussia Mönchengladbach wird es aber alles andere als einfach, die drei Punkte in Frankfurt zu behalten.In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden, was sich in der Arena abspielt!

