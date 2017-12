Eintracht Frankfurt: Lob nach 0:1 gegen Bayern: Verloren und doch gewonnen

Was für ein denkwürdiges Bild. Die beiden Trainer saßen nebeneinander auf dem Podium, der eine auf dem Papier der Gewinner, der andere ein Verlierer. Aber man konnte ihnen weder ansehen, geschweige denn anhören, wie die Rollen zwischen ihnen verteilt waren.

Da war Jupp Heynckes. Er sprach mit leiser, manchmal brüchiger Stimme über einen Sieg, den er wohl selbst erst noch vollständig verarbeiten musste. Und da war Niko Kovac. Zufrieden, selbstbewusst, voll des Lobes über seine Mannschaft. Dieses 0:1 (0:1) der Frankfurter Eintracht gegen Bayern München war wieder einmal ein guter Beweis dafür, wie paradox es mitunter zugeht in der Fußball-Bundesliga.

Verloren und doch gewonnen – so sahen es vor allem die Frankfurter Club-Bosse. „Die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht“, lobte Sportvorstand Fredi Bobic Kovac und die Mannschaft: „Sie haben alles abgerufen, die Bayern unheimlich beschäftigt. Im Abschluss hat uns das Quäntchen Sauberkeit gefehlt. Das ist schade, aber das müssen wir akzeptieren.“ Bobic bescheinigte dem Team, „erhobenen Hauptes“ aus dieser Partie gehen zu können: „Das ist eine Niederlage, die nicht ganz so weh tut. Wir wussten schon vorher, dass das ein Bonusspiel für uns ist.“

Eintracht Frankfurt Video-Wirren, Bayern-Bonus und Wolfs Begnadigung Bayerns Vidal wird erst von Heynckes vom Platz geholt, zum Ärger der Eintracht. Dafür erlebt Wolf ein ungewöhnliches Comeback. clearing

Und der Bonus hätte höher ausfallen können, wenn Schiedsrichter Harm Osmers nicht so ein dürftiges Bild abgegeben hätte. Dass ausgerechnet Arturo Vidal nach einer weiten Flanke von Joshua Kimmich per Kopf das 1:0 für die Münchner erzielte (20.), war an diesem Nachmittag die bittere Pointe. Denn der Südamerikaner hätte eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz sein dürfen. Auch dazu fand Fredi Bobic deutliche Worte (lesen Sie dazu unseren gesonderten Bericht auf dieser Seite).

Seinen Vorstandskollegen Axel Hellmann hat man nach einer Frankfurter Niederlage im Bauch der Arena wohl selten so aufgekratzt erlebt. „Haben wir schon mal gegen die Bayern gespielt, ohne dass die einen Torschuss hatten?“, fragte der Marketing-Chef in die Runde: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Hellmann, der sich über eine – wie gegen den Rekordmeister üblich – mit 51 500 Besuchern ausverkaufte Arena freuen konnte, kreierte angesichts des knappen und glücklichen Erfolges der Münchner einen neuen sprachlichen Superlativ: „Es war schmeichelhaftst.“

Eintracht Frankfurt Kommentar: Eine Niederlage, die Selbstvertrauen gibt Es gab in dieser Saison ja schon die eine oder andere Heimniederlage für die zuletzt eher auf Gastauftritte spezialisierte Frankfurter Eintracht zu verkraften. clearing

Anders als erwartet, verbarrikadierten sich die Frankfurter am Samstag nicht im eigenen Strafraum, sondern setzten die Bayern von der ersten Minute an massiv unter Druck. Und sie arbeitete im Verbund auch glänzend defensiv. „Wir haben eine sehr gute Leistung gegen eine Weltklassemannschaft gezeigt“, sagte denn auch Eintracht-Trainer Niko Kovac. Die Zahlen des Nachmittages sprechen eine deutliche Sprache: Torschüsse (12:5), Passquote (84:81 Prozent) oder Ballbesitz (51:49 Prozent): In vielen Dingen war die Eintracht besser als die Münchner. Aber am Ende zählt im Fußball nur das Ergebnis. Kovac nahm es mit Respekt zur Kenntnis. So ganz akzeptieren konnte er es nicht: „Wir haben die Bayern 90 Minuten lang gut bearbeitet. Wir sind die Mannschaft, die heute nicht hätte verlieren müssen. Wir hätten mehr verdient gehabt.“

„Sehr strukturiert“

Das sah selbst Jupp Heynckes bei seiner Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte so. „Es ist ja bekannt, dass sich der FC Bayern traditionsgemäß schwer tut hier in Frankfurt“, meinte der Bayern-Trainer: „Das war heute nicht anders. Die Eintracht ist nicht nur physisch topfit, sondern auch vom kämpferischen überragend. Deshalb war es für uns heute schwer und mit einem großen Stück Arbeit verbunden hier zu gewinnen.“ Sehr strukturiert hätten die Frankfurter gespielt, lobte der ehemalige Münchner Triple-Trainer.

„Der Unterschied ist, dass der FC Bayern keine einzige Torchance hat, aber trotzdem ein Tor daraus macht“, meinte Niko Kovac: „Ich werde aber trotzdem positiv nach vorne schauen. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie mithalten kann. Ich hoffe, dass wir in Zukunft solche Spiele zeigen können, wo wir dann das Quäntchen Glück haben, um die Spiele dann auch zu gewinnen.“ Da es vor Weihnachten in Liga und Pokal noch einmal Schlag auf Schlag geht, kann seine Mannschaft schon am Dienstag in Hamburg den nächsten Anlauf machen.