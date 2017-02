Eintracht gegen SC Freiburg: Logen-Plätze für die Eintracht gewinnen

Anfeuern, feiern, mitfiebern und jubeln beim Bundesliga-Spiel zwischen der Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg kann jeder. Wer jetzt mitspielt, kann am Sonntag, den 5. März in der Commerzbankarena noch viel mehr erleben. Ein Anruf genügt und Sie können unser Glückspilz sein: Wir verlosen unter allen Kicker-Freunden sechs Mal zwei Tickets in der Krombacher Loge an unsere Leser und Fans.

Wer das Eintracht-Heimspiel Spiel stilvoll erleben will, sollte sich die Eintrittskarten mit vielen Extras in der Krombacher-Loge sichern. Hautnah dabei sein, VIP Behandlung und eine ganz besondere Atmosphäre ist nur der Anfang. Zu den sechs Mal zwei Eintrittskarten kommt noch je ein Parkschein hinzu. In der Krombacher Loge können Sie wählen, ob Sie auf die abgetrennte Tribünen-Terrasse mit bequemen Sitzen gehen möchten, oder das Spiel durch eine Glasfront verfolgen wollen. Auch der Eintritt in die Business Lounge mit ihrer Außenterrasse ist im Gewinn enthalten.Die Krombacher Loge ist modern, hat einen TV-Screen und eine Garderobe. In der Halbzeitpause wird ein weiterer Gewinner unter Ihnen ausgelost. Er kann dann beim Krombacher Kasten-Kick mitmachen. Wer die meisten Bälle in einer überdimensionalen Bierkiste versenkt, bekommt als Preis einen Jahresvorrat Krombacher, das aktuelle Heimtrikot und zusätzlich noch einen Fan-Schal.Die glücklichen Gewinner können schon zwei Stunden vor Anpfiff in die Loge kommen und sich zwei Stunden nach Abpfiff hier aufhalten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Beim köstlichen Catering durch Hostessen in der Loge und bei der freien Nutzung des Buffets im Business Club. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.Wer teilnehmen möchte, wählt von heute Nacht 00 Uhr bis morgen 14 Uhr die Telefonnummerwartet einen kurzen Moment und gibt dann Namen, Anschrift und Telefonnummer an. Ein Anruf an diese Nummer kostet 0,50 Euro; aus dem Mobilfunknetz deutlich teurer. Ihre Daten werden nur zur Gewinner-Ermittlung verwendet.