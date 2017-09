Eintracht Frankfurt: Lucky-Punch-Haller: SGE siegt in Unterzahl gegen VfB Stuttgart

Drama in Frankfurt: Dank eines Traumtors von Stürmer Haller hat sich Eintracht Frankfurt in letzter Sekunden gegen den VfB Stuttgart drei Punkte gesichert. Zuvor hatte Falette rot gesehen.

Eintracht Frankfurt hat vor 51 500 Zuschauer auf spektakuläre Weise seinen Heimkomplex abgelegt. In Unterzahl, durch einen Seitfallzieher von Sebastien Haller und das auch noch in der Nachspielzeit schlug die Eintracht den VfB Stuttgart am Samstag mit 2:1 (1:0).

Nach Hallers Traumtor (90.+3) kam sogar Frankfurts Torwart Lukas Hradecky zum Jubeln über den gesamten Platz gerannt, denn zuvor hatte die Eintracht ihre beiden Heimspiele gegen Wolfsburg und Augsburg verdient verloren. Über das gesamte Kalenderjahr gerechnet war es erst der dritte Sieg im zwölften Bundesliga-Spiel im eigenen Stadion.

(dpa)