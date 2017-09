Eintracht Frankfurt: Luka Jovic: Zwölf Minuten für das erste Tor

Immerhin ein Frankfurter konnte sich an einem sonst ziemlich gebrauchten Eintracht-Samstag doch ein bisschen freuen – und hinterher gab es auch noch ein Sonderlob vom Trainer. „Luka Jovic hat das nach seiner Einwechslung gut gemacht“, urteilte Niko Kovac und schob nach: „Glückwunsch zu dem Tor, auch wenn es nicht für einen Punkt gereicht hat.“ Nur zwölf Minuten brauchte der junge Stürmer für seinen ersten Treffer in der Bundesliga: Eine Ecke von Jonathan de Guzman, ein Kopfball von Jovic, und in Frankfurt war plötzlich doch noch ein Hauch Hoffnung zurück.

Mehr als dieses 1:2 sollte gegen den FC Augsburg freilich nicht mehr gelingen. Und wenigstens etwas verheißungsvoll war aus Frankfurter Sicht allein der erste Auftritt von Luka Jovic in der ersten Klasse, nicht nur wegen seines Tores. Schon in der Vorbereitung hatte er immer wieder seine Fähigkeiten aufblitzen lassen. „Er hat enorme Qualität, ist sehr quirlig. Es ist beeindruckend, wie er die Dinger einschweißt, ob mit dem Kopf oder dem Fuß“, schwärmte Kollege Danny Blum im Sommercamp in Südtirol und sagte voller Überzeugung: „Luka hat eine große Karriere vor sich.“

Dass der 19-jährige Serbe bis zu seiner Einwechslung am vierten Spieltag auf sein Liga-Debüt warten musste, lag auch daran, dass der Trainer noch Nachholbedarf bei Aufgaben im Abwehrverbund sieht, die stürmische Begabung ist indes unbestritten. „Er steht im Sturm wie eine Kante“, meinte Kovac unlängst anerkennend über Jovic, der für sein Alter erstaunlich athletisch und robust ist, mit auf 1,81 Metern verteilten 84 Kilogramm. Ausgeliehen ist er von Benfica Lissabon, erst einmal für ein Jahr. Bei Portugals Meister spielte er aber zuletzt nur für die die zweite Mannschaft. Die Eintracht hat sich obendrein eine Kaufoption im Leihvertrag verankern lassen – und könnte in Zukunft noch mehr Freude an Luka Jovic haben als an diesem insgesamt eher tristen Samstagnachmittag. mka