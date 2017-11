Eintracht Frankfurt: Makoto, der Libero, in einer Nebenrolle

In der vergangenen Saison war Makoto Hasebe neben Marco Fábian der vielleicht beste Feldspieler der Frankfurter Eintracht und im Grunde unverzichtbar. Beim 1:1 in Hoffenheim nun setzte der Trainer den 33-Jährigen erst einmal freiwillig auf die Bank

In der vergangenen Saison war Makoto Hasebe neben Marco Fábian der vielleicht beste Feldspieler der Frankfurter Eintracht und im Grunde unverzichtbar – weshalb sein Ausfall nach einem Knieschaden im letzten Drittel der Runde umso mehr schmerzte. Makoto, der Libero, hatte schließlich eine Traumrolle gefunden: Trainer Niko Kovac stellte ihn beim 3:0 in Hamburg im Oktober vor einem Jahr erstmals ins Zentrum einer Dreierkette in letzter Reihe, wo Japans Kapitän fortan mit Ruhe und Routine viele Gefahren schon entschärfte, ehe es brenzlig wurde. Auch in dieser Saison nun musste Kovac schon drei Mal auf Hasebe verzichten, das operierte Knie zwickte immer noch hin und wieder. Beim 1:1 in Hoffenheim nun setzte der Trainer den 33-Jährigen erst einmal freiwillig auf die Bank – weil er im Abwehrzentrum auf die Zweikampfstärke von David Abraham setzte und im Spiel nach vorne auf die strategischen Fähigkeiten von Marc Stendera vertraute, statt Hasebe im Mittelfeld aufzubieten. „Mit David haben wir hinten einen, der alles abräumt. Und Marc hat es die letzten Wochen gut gemacht“, erklärte Kovac die überraschende Nebenrolle von Hasebe, dessen Rückkehr nach Zwangspausen er sonst stets herbeigesehnt hatte. „Diesmal hat es Makoto getroffen, aus taktischen Gründen. Das kann nächste Woche aber schon wieder anders aussehen“, betonte der Eintracht-Trainer. In Hoffenheim kam Hasebe dann nach einer Stunde für den ausgelaugten Stendera auf den Rasen. Dem Frankfurter Spiel tat das erst einmal gut. Den späten Hoffenheimer Ausgleich allerdings konnte auch er nicht verhindern. mka

