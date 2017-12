Eintracht Frankfurt: Marc Stendera hält auch gegen die Bayern alles für möglich

Hallo Marc, dass Sie in Berlin nicht gespielt haben, hatte laut Niko Kovac taktische Gründe. Gesundheitlich ist also alles in Ordnung?

Ja, danke, ich fühle mich gut, habe keinerlei Beschwerden und stehe sozusagen voll im Saft.

Sie haben sich ja schon einige Male durch lange Verletzungspausen gequält. Zwischenzeitlich hat sich die Mannschaft gehörig verändert. Das muss ja manchmal fast gewesen sein, wie wenn man nach einem Umzug in eine neue Klasse kommt...

Das stimmt, wir haben viele neue Spieler aus vielen Ländern dazubekommen, da war speziell am Anfang ganz schön was los in der Kabine, allein von den Sprachen her. Aber das ist im Fußball doch kein Problem, weil man ja gemeinsam an einer Sache arbeitet und sich so schnell kennenlernt. Und so war es auch bei uns: Wir haben nicht viel Zeit gebraucht, um uns gut zu verstehen und neben der Arbeit auch viel Spaß miteinander zu haben.

Sie mussten sich also die Saison zunächst mit etwas Abstand anschauen. Wie haben Sie das denn erlebt, wie Ihre Mannschaft reingekommen ist und sich entwickelt hat?

Ich denke, man hat schon früh gesehen, dass die Mischung ganz gut passt – inzwischen würde ich sogar sagen, dass es sehr gut passt. Wir haben jetzt schon 22 Punkte geholt und, auch wenn es fußballerisch vielleicht manchmal besser ginge, haben wir es doch bis hierhin gut gemacht.

Der Trainer hat in Berlin wieder einmal alles richtig gemacht, hat zum Beispiel Boateng auf dem Feld gelassen, obwohl der selbst fand, sein Spiel sei eine „Vollkatastrophe“ gewesen. Sie hat Niko Kovac allerdings noch kurzfristig aus dem Kader gestrichen...

Das waren Entscheidungen des Trainers, die muss man als Spieler akzeptieren. Und das tue ich – auch und gerade, wenn es darum geht, ob ich spiele oder nicht. Und was Kevin-Prince angeht: jeder in unserer Mannschaft weiß, dass er die Qualität hat, jederzeit Spiele zu entscheiden, selbst wenn er mal ein schlechteren Tag hätte. Da mischen wir uns ganz bestimmt nicht ein. Er hat nicht umsonst bei großen Vereinen gespielt und wird nicht umsonst von uns allen respektiert.

Man hört immer mal wieder, dass unter Niko Kovac nach Laktatwerten oder ähnlichen Fitness-Indikatoren aufgestellt wird. Stimmt das und ist der Fußball „wissenschaftlicher“ geworden?

Dass Laktatwerte genommen werden, ist ja nichts ganz Neues und wurde auch schon früher praktiziert. Es ist wichtig, dass die Werte stimmen. Das merkt man immer wieder, wenn es in Richtung 90. Minute geht und man immer noch marschieren muss. Eine gute Grundfitness tut uns allen und auch mir persönlich gut. Und dass wir unter Niko Kovac hart arbeiten, weiß inzwischen jeder. Das bisschen mehr merkt man am Ende bei jedem Sprint. Wann und wie oft das Laktat gemessen wird, da ist jeder Trainer anders, aber ja: Bei Niko Kovac wird das sehr regelmäßig gemacht.

Was ist noch charakteristisch für die tagtägliche Arbeit mit Niko Kovac und seinem Trainerteam? Und wie vermittelt der Trainer die Tugenden, für die er als Spieler stand – er war ja ein großer Kämpfer?

Man weiß von unserem Trainer, dass er als Spieler sehr ehrgeizig war. Ich denke das war in den Spielen so, aber auch unter der Woche im Training. Jedenfalls lebt er das jetzt auch bei uns im Training vor und wir ziehen natürlich alle mit, auch wenn es manchmal durchaus anstrengend ist. Ich denke man kann sagen, dass wir ordentlich trainieren – und wirklich so hart arbeiten, wie wir das uns und unserem Beruf schuldig sind.

Auffällig ist ja, dass es ergebnistechnisch keine großen Ausreißer gab. Mehr Tore als beim 2:2 gegen Dortmund fielen in Spielen mit Eintracht-Beteiligung nie, es gab keinen Sieg und keine Niederlage mit mehr als einem Tor Abstand. Hat das mit einer bestimmten Mentalität zu tun?

Das kann man so sehen, wenn man möchte. Ich denke, es zeigt allemal, dass wir als Mannschaft sehr gut funktionieren. Jeder kämpft für jeden und zwar bis zum Schluss. Wie gesagt: Auch wenn es fußballerisch mal nicht so läuft, sind wir 90 Minuten voll da und ganz sicher für jeden Gegner sehr unangenehm zu bespielen.

Würden Sie so den Fußballstil Ihrer Mannschaft beschreiben?

Absolut. Wir sind ein unangenehmer Gegner, lassen den Gegenspielern wenig Zeit, zwingen sie immer wieder in Zweikämpfe und haben dann auch vorne eine hohe individuelle Qualität. Ich finde, das klingt nicht so schlecht.

Ist es noch schwerer geworden in der Bundesliga seit ihren ersten Spielen – gerade für Kreativspieler? Inzwischen sind ja auf allen Positionen vor allem die Aufgaben in der Defensivarbeit ziemlich klar definiert.

Auf jeden Fall, die Bundesliga entwickelt sich jedes Jahr weiter, und mir ihr jeder einzelne Spieler. Dazu kommen einige junge Trainer, die neue Ideen mitbringen. Die taktischen und körperlichen Anforderungen wachsen wirklich enorm schnell – und tatsächlich spielt die Arbeit gegen den Ball eine größere Rolle dabei.

Jetzt kommen die Bayern, die Sie sich wahrscheinlich gegen Paris angeschaut haben. Hat sich da eine Idee ergeben, wie die zu knacken sind?

Ja, ich habe das Spiel gesehen. Aber was wir daraus für Rückschlüsse ziehen, wird natürlich nicht verraten. Nur so viel: In der Bundesliga ist alles möglich. Wir haben allergrößten Respekt vor Bayern München, aber wir brauchen uns auch nicht zu verstecken.