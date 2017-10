Marc Stendera zählt mit gerade 21 Jahren zu einem der Dienstältesten in den Reihen von Eintracht Frankfurt. Der Mittelfeldspieler ist auf einem guten Weg, zu einer neuen Frankfurter Identifikationsfigur zu werden. Wären da nicht die vielen Verletzungen, die ihn immer wieder ausbremsen. Im Interview mit unserer Mitarbeiterin Nadine Peter verrät Stendera, wie er die lange Leidenszeit überstanden hat und wie er nun wieder voll angreifen will.

Wie geht es Ihnen nach Ihrer Erkrankung aus der vergangenen Woche? Sind Sie fit für das Spiel gegen den BVB am Samstag?

MARC STENDERA: Mich hat es leider ordentlich umgehauen. Deswegen müssen wir für Samstag mal schauen. Es macht aber eher keinen Sinn, weil ich körperlich noch sehr schwach bin und versuche, diese Woche erstmal wieder reinzukommen.

Ihre schlimme Knieverletzung haben Sie aber komplett überstanden und damit keine Probleme mehr?

STENDERA: Vom Knie her habe ich keine Probleme mehr, nein.

Wie war es vor knapp drei Wochen für Sie, nach so einer langen Verletzungspause wieder auf dem Platz zu stehen?

STENDERA: Es ist natürlich immer schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Nach einer Situation, in der man lange verletzt war, den Anschluss verloren hat und sich wieder reinkämpfen muss, weil die anderen Spieler auch einen kleinen Vorteil haben, umso mehr. Ich musste jede Woche dafür kämpfen, um wieder dabei sein zu können. Deswegen war es wie immer ein extrem schönes Gefühl.

Und wie bitter war es, bei einem solchen Highlight, wie dem Pokalfinale im Mai gegen Dortmund, nicht auf dem Platz stehen zu können?

STENDERA: Nach meiner Verletzung hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt noch groß Spiele bestreiten kann. Wenn dann vor einem Pokalfinale das Verletzungspech von anderen dazu kommt und du eigentlich gebraucht werden würdest, dann ist es doppelt bitter, wenn du zu dem Zeitpunkt wieder verletzt bist und das Finale nicht spielen kannst.

Gab es denn in der Zwischenzeit bei all den schwerwiegenden Verletzungen auch mal den Gedanken an ein Karriereende? Wie übersteht man solche Zeiten? Was hilft einem da?

STENDERA: Solche Momente gab es gar nicht. Ich versuche, immer positiv zu bleiben und es nicht zu nah an mich rankommen zu lassen. Das ist mir bis jetzt ganz gut gelungen. Natürlich gab es Phasen, in denen es nicht einfach ist, in denen man sich selbst motivieren musste, weil es eine extrem lange Zeit war. Aber die Frage nach einem Karriereende habe ich mir nie gestellt.

Nach zwei Siegen in Folge könnt ihr jetzt sicherlich ganz entspannt in das Spiel gegen Dortmund gehen?

STENDERA: Ja. Die Mannschaft ist gut drauf, die Jungs sind fit. Wir geben Gas und haben ein gutes Selbstbewusstsein. Wir wissen, dass bei Dortmund bis vor zwei Spielen alles sehr, sehr gut lief. Jetzt haben sie einen kleinen Hänger drin, den wir versuchen wollen zu nutzen. Aber wir müssen alle zu einhundert Prozent da sein. Bei uns muss wirklich jeder am Limit spielen. Und dann bin ich mir sicher, dass zu Hause mit den Fans im Rücken etwas möglich ist.

Manch einem Anhänger fehlt es im aktuellen Kader an einer Identifikationsfigur. Sie sind schon lange bei der Eintracht und kommen aus der eigenen Jugend. Sehen Sie sich bereits in einer derartigen Rolle?

STENDERA: Ich habe immer gesagt, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle. Mir macht es hier im Stadion große Freude, vor den tollen Fans zu spielen. Ob ich eine Identifikationsfigur bin, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen dabei. In der aktuellen Mannschaft einer, der am längsten bei der Eintracht spielt. Aber es gibt dennoch Spieler, bei denen man sich etwas abschauen kann. Die sollen das dann mal übernehmen (lacht).

Wie würden Sie denn genau Ihre Rolle in der Mannschaft beurteilen?

STENDERA: Ich war durch Verletzungen lange draußen. Jeder ist wichtig und hat seine Stärken, die er versucht, auf dem Platz einzubringen. Wir können uns dadurch gegenseitig helfen. Ich persönlich versuche, immer mein Bestes zu geben und mich bei den Spielen voll reinzuhauen.

Sie sprachen es gerade selbst an, dass Sie schon lange bei der Eintracht sind. Entsprechend haben Sie auch schon einige Trainer miterlebt. Welcher hat Sie am meisten geprägt? Und wie würden Sie die Zusammenarbeit mit Niko Kovac beschreiben?

STENDERA: Jeder Trainer hat seine individuelle Philosophie und Schwerpunkte. Daher ist das schwierig zu beantworten. Seitdem Niko Kovac hier ist, hat sich einiges entwickelt. Man sieht das am Wochenende bei den Spielen, dass wir als Mannschaft geschlossen defensiv und offensiv arbeiten.

Viele Spieler verfolgen einen Karriereplan. Haben Sie auch so einen Plan oder ist es für Sie durch die vielen Verletzungen einfach nur wichtig, regelmäßig zu spielen?

STENDERA: Ganz ehrlich, das steht bei mir tatsächlich im Vordergrund. Es ist für mich wichtig, dass ich fit bleibe und versuche, mich anzubieten. Ich will so viele Spiele wie möglich bekommen und mich bei denen beweisen. Natürlich hat man seine Träume für die Zukunft. Aber die Gesundheit hat für mich höchste Priorität.

Was macht die aktuelle Mannschaft der Eintracht besonders?

STENDERA: Unter anderem, dass wir viele Nationalitäten im Team haben. Wir lernen die anderen Kulturen und Sprachen kennen. Jeder versucht sich, mit den anderen zu verständigen. Wir verstehen uns alle sehr gut und das macht uns aus.

Auf Ihrer Position im zentralen Mittelfeld herrscht ein hoher Konkurrenzkampf. Sorgt dieser für eine Leistungssteigerung bei jedem Einzelnen oder eher auch mal für lange Gesichter?

STENDERA: Es sollte der Sinn sein, dass kein Spieler sich sicher sein kann, dass er spielt. Jeder muss im Training Vollgas geben und seine Leistung abrufen. Wenn man das nicht tut, gibt es genügend andere Spieler im Kader, die auch spielen wollen. Das sollte einen in der Regel besser machen. Es gibt aber natürlich auch immer Unzufriedenheit. Das ist in einer Mannschaft normal. Man wäre dort falsch, wenn man nicht immer spielen wollen würde. Daher muss man die Situation positiv annehmen, an sein Limit gehen und dem Trainer zeigen, dass man spielen will.

Dieser erhöhte Konkurrenzkampf hat sicherlich zum guten Saisonstart beigetragen. Die Mannschaft hat in acht Spielen schon so viele Punkte geholt, wie in der gesamten vergangenen Rückrunde. Was ist in dieser Saison möglich?

STENDERA: Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Jeder einzelne Spieler trägt etwas Gutes zum Team bei. Wir müssen uns an das halten, was uns stark macht: hinten gut stehen und unsere Chancen nutzen. Was über die Saison passiert, ist immer schwer vorherzusagen. Es gehört in jedem Bundesligaspiel immer auch ein Quäntchen Glück dazu. Nicht immer gewinnt der Bessere. Von daher müssen wir in jedem Spiel unsere Leistung abrufen.