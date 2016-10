Es hat ein wenig gedauert, bis Marco Fabián bei der Eintracht auf Touren kam. Nach seinem millionenschweren Wechsel im Winter saß der 27-Jährige öfter auf der Bank, als ihm lieb sein konnte. Der mexikanische Spielmacher ist aber stets positiv geblieben – und hat sich in den vergangenen Wochen dafür belohnt: Mit zwei Toren und zwei Vorlagen ist er richtig durchgestartet.

Hallo Marco, wie war Ihre Reise? Erzählen Sie doch mal von Ihrem Tor und dem Spiel gegen Neuseeland!

Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass ich für das Länderspiel gegen Neuseeland wieder in die Nationalmannschaft berufen wurde. Es war ein schönes Gefühl wieder nach Mexiko zu reisen und im Kreise meiner Nationalmannschaftskollegen zu sein. Das ich dann noch den Siegtreffer erzielt habe, war natürlich etwas ganz besonderes für mich. Es resultierte aus einer schönen Kombination mit meinem Mitspieler.

Sie haben Ihre gute Form also mit zur Nationalmannschaft genommen – und hoffentlich auch wieder mit zurück gebracht?

Ich fühle mich im Augenblick richtig wohl und bin körperlich fit. Die Vorbereitung bei der Eintracht hat mir gut getan, und auch bei der Nationalmannschaft haben wir viel gearbeitet – und ich hoffe natürlich auf eine Fortsetzung bei der Eintracht.

Nachdem Sie im Januar nach Frankfurt gewechselt waren, lief es erst mal eher bescheiden für die Eintracht und auch für Sie. War es im Nachhinein betrachtet nicht auch sehr gewagt, ausgerechnet im Winter nach Deutschland zu wechseln?

Ja, der Anfang war etwas schwer für mich: Eine neue Umgebung, ein anderes Klima, eine andere Kultur. Aber ich hatte immer die Hoffnung, dass die Eingewöhnungszeit schnell vorüber geht. Ich bin ein Mensch, der immer positiv denkt und ich spürte das Vertrauen des Vereins in meine Person, und das wollte ich unbedingt zurückzahlen.

Haben Sie sich manchmal gewünscht, Sie wären wieder zu Hause in Mexiko? Oder waren Sie gut darauf vorbereitet, dass es schwierig werden könnte? Sie haben ja mutig gleich einen Vertrag bis 2019 unterschrieben.

Nein, zu keinem Zeitpunkt habe ich meinen Schritt bereut. Ich bin nach Europa gekommen, um in einer der stärksten Ligen der Welt zu spielen, Erfolge zu feiern und das Beste aus mir herauszuholen. Und ein kleines bisschen auch, um Mexiko gut zu repräsentieren.

Auf dem Platz sieht es inzwischen so aus als seien Sie richtig in Frankfurt angekommen. Wie kommt das, wie fühlen Sie sich hier – und woran haben Sie sich noch gar nicht gewöhnt?

Ich glaube sagen zu können, dass ich mich inzwischen an alles gewöhnt habe – auch weil ich Deutsch lerne und mir dies im Alltag weiterhilft. Ich fühle mich richtig wohl in Frankfurt sowohl auf dem Platz wie auch außerhalb.

Wie erklären Sie sich das gute bisherige Abschneiden der Eintracht, die ja im Vergleich zur Vorsaison bisher einen deutlich stabileren Eindruck macht?

Wir haben in der Vorbereitung sehr viel und hart gearbeitet. Die Mannschaft hat einen tollen Charakter, und jeder von uns hat die Bereitschaft alles zu geben. Ich glaube, dies alles zusammen hat dazu beigetragen, dass wir einen guten Start hatten. Aber es sind gerade erst sechs Spiele absolviert und die Saison wird noch lang und schwer.

Wie sieht es eigentlich mit dem Training aus – kann man das mit dem vergleichen, was Sie aus Mexiko gewöhnt waren?

Das Training ist in etwa vergleichbar, auch wenn die Anforderungen in der Bundesliga höher sind. Natürlich wird in der Bundesliga körperbetonter und mit mehr Tempo gespielt.

Und wie ist das mit der mexikanischen Liga? Man hört, in Mexiko wird auch ordentlich Fußball gespielt. Und die Nationalmannschaft zeigt bei Weltmeisterschaften ja auch immer wieder, dass sie Qualität hat.

Die spielerische Qualität ist in Mexiko auf alle Fälle vorhanden. Die Spieler sind technisch versiert und wir Mexikaner besitzen die Gier nach Erfolgen.

Jetzt sind Sie ja erst einmal in Frankfurt und man ist extrem gespannt, wo der Weg der Eintracht in den nächsten Wochen und Monaten hinführt. Was halten Sie für möglich?

Wie gesagt, die Saison ist noch jung und wir alle sollten im Hier und Jetzt leben und bitte auch dort bleiben. Bei der Eintracht kann viel möglich werden und wir sind auf einem guten Weg.

Der nächste Gegner ist Bayern München. Eine Premiere für Sie. Was erwarten Sie von sich und Ihrem Team?

Es ist nicht nur für mich eine Premiere sondern auch für manch anderen aus meiner Mannschaft. Wir freuen uns auf das Spiel und sind sehr motiviert gegen eine Mannschaft zu spielen, die so erfolgreich und weltweit respektiert ist. Bei Bayern spielen nur Top-Spieler, und wir möchten dieses Spiel auch ein Stück weit genießen können …

Gibt es eigentlich eine besondere mexikanische Fußball-Mentalität? Eine Einstellung, die alle mexikanischen Fußballer haben?

Ich würde sagen, dass wir kampfstark sind, immer auf einen Sieg ausgerichtet sind und uns niemals aufgeben

Und was macht aus Ihrer Sicht die Mannschaft der Eintracht besonders?

Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die enorme Unterstützung unserer Fans.





