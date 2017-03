Eintracht Frankfurt: Marco Fabian: Vom Mitläufer zum Hoffnungsträger

Bilderstrecke Eintracht: Die besten 10 Abwehrspieler dieses Jahrtausends

Redkordablöse in Höhe von 3,7 Mio. Euro

Olympiasieger in London

Bei Gastspiel in der Münchener Commerzbank-Arena lief die 78. Minute. Der FC Bayern führte mit 3:0 gegen die Eintracht und doch war dieser Moment ein Augenblick, der den Anhänger und Verantwortlichen der Adler ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Marco Fabian stand an der Außenlinie und wurde für Branimir Hrgota eingewechselt. "Endlich", werden sich viele Frankfurter gedacht haben, ist der Spielgestalter im zentralen Mittelfeld wieder auf dem Platz. Marco Fabian war wahrscheinlich einfach glücklich, dass er wieder Fußball spielen konnte, nach seinen massiven Problemen am Lendenwirbel.Die Freude bei den Anhängern war nicht immer so groß, dass der Mexikaner auf dem Platz stand. Im Winter der Saison 2016/17 verpflichtete ihn die Eintracht aus Guadalajara für den Rekordbetrag von 3,7 Mio. Euro. Den großen Erwartungen wurde der spielstarke Künstler aber am Anfang nicht gerecht. Er brauchte Zeit, um sich an Land, Klima und den Fußball zu gewöhnen. Zwischenzeitlich war sein Stammplatz nicht auf dem Platz, sondern auf der Ersatzbank.Die Kritik wurde nach einiger Zeit laut, wie die SGE so viel Geld für einen Bankdrücker ausgeben konnte. Doch die Verantwortlichen der Eintracht wussten, dass der Mexikaner Eingewöhnungszeit brauchte. Für den Spieler war es unglücklich, dass er in einer für den Verein schwierigen Phase wechselte. Die Eintracht steckte mitten im Abstiegskampf - da konnte auf einzelne Spieler keine Rücksicht genommen werden. Fabian arbeitete aber weiter akribisch auf dem Platz und wurde in der laufenden Saison dafür belohnt, dass er sich nie hängen ließ. Er ist zu einem Hoffnungsträger in der Frankfurter Offensive geworden.Diesen Status hatte er auch bereits in der Heimat. Für Deportivo Guadalajara erzielte er in 232 Pflichtspielen stolze 57 Treffer. Eine starke Quote für einen offensiven Mittelfeldspieler. Durch seine gezeigten Leistungen im Verein wurde natürlich auch der Nationaltrainer auf ihn aufmerksam. Im Januar 2012 gab er sein Debüt für die mexikanische Nationalmannschaft und bestritt bisher 31 Partien für sein Heimatland. Zu den größten Erfolgen in seiner Karriere zählen sicherlich der Sieg der nord- und mittelamerikanischen CONCACAF Champions-League mit Cruz Azul, zu denen Marco Fabian ausgeliehen war, die Teilnahme an der Fußball WM 2014 in Brasilien und der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2012 in London.Bei der Eintracht versucht der Techniker nun, an seine früheren Erfolge anzuknüpfen. Wie wichtig er für die Truppe von Niko Kovac ist, haben die schwachen Offensivleistungen der SGE im Jahr 2017 gezeigt. Ohne den Mexikaner ging nach vorne relativ wenig. Mittlerweile dürften auch die letzten Zweifler ihre anfängliche Meinung um Marco Fabian geändert haben. Der Mexikaner ist in Frankfurt angekommen und hat sich in den Vordergrund gespielt. Und das die Eintracht für ihn eine Herzensangelegenheit ist, hat er mit einer lebenslangen Mitgliedschaft im e.V. untermauert. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass er gesund bleibt und die Mannschaft wieder zu den erfolgreichen Ergebnisse der Hinrunde führt.