Marco Fabian ist am Dienstag in Spanien am Rücken operiert worden! Dies berichtet die Internet-Plattform „SGE4EVER“ und bezieht sich dabei auf eine Aussage des Profis von Eintracht Frankfurt auf seinem persönlichen Facebook-Account. Er wollte damit allen Spekulationen der vergangenen Tage ein Ende setzen. Er hofft nun, dass die Probleme nachlassen und er bald wieder Fußball spielen kann.Zu den Ärzten von Real Madrid sei er gegangen, weil diese 2013 dem Waliser Gareth Bale bei einer Bandscheibenvorwölbung hatten rasch helfen können. kv