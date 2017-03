Eintracht Frankfurt: Marco Russ: Die Rückkehr der Identifikationsfigur

Wechsel in die Jugendabteilung der Eintracht

Flucht nach Wolfsburg

Eintracht ist für Marco Russ Heimat

Es muss ein atemberaubendes Gefühl für Marco Russ gewesen sein, als er am Samstagabend beim Heimspiel gegen den HSV mit seinen Teamkollegen aus dem Spielertunnel kam und den Rasen in der Commerzbank-Arena betrat. Endlich zurück im heimischen Stadion. Endlich wieder vor den eigenen Fans spielen. Endlich wieder in der Startformation. Die Freude war mit Sicherheit riesig. Aber auch die Erleichterung, es endgültig zurück in den Profifußball geschafft zu haben."In den ersten fünf Minuten habe ich versucht, mein Navigationssystem einzustellen und war etwas wacklig auf den Beinen." Für den Anfang sei es aber ganz gut gelaufen, auch wenn ihm am Ende "die Puste ausgegangen" sei, sagte der Verteidiger nach dem Spiel über seine Leistung beim ersten Startelfeinsatz in dieser Saison.Begonnen hatte Russ das Fußballspielen in seiner Geburtsstadt Hanau beim VfB Großauheim 06. Dort blieb er, bis er 1996 in die Jugend der Eintracht wechselte. Nach acht Jahren in der Nachwuchsabteilung der SGE schaffte er es 2004 als 19-Jähriger in den Profikader der Eintracht. Im ersten Jahr kam er aber noch nicht oft zum Zug. Lediglich drei Einsätze, davon nur einer von Beginn an, standen für Marco Russ zu Buche. Sein erstes Profispiel fand im Sportpark Ronhof in Fürth statt. Gegen die SpVgg Greuter Fürth setzte es eine 1:2-Niederlage, bei der Russ in der 80. Minute für Du-Ri Cha eingewechselt wurde.Am Ende der Saison stand aber der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mit der Eintracht. Der erste große Erfolg in der noch jungen Karriere des Marco Russ. Aber auch eine Etage höher lief es zunächst nicht nach Wunsch für den Innenverteidiger. Erst zur Rückrunde schaffte er es die ersten Male in den 18-er Kader, blieb aber zunächst ohne Einsatz. Plötzlich kam er aber zu seiner Chance: Weil sich Stammspieler Chris verletzte, schlug gegen den 1. FC Köln die große Stunde für Russ: Erster Startelfeinsatz in der Bundesliga. Der Defensivspezialist machte seine Sache sehr ordentlich und war von nun an in der Abwehr gesetzt.Sein erstes Tor im Oberhaus ließ aber noch einig Zeit auf sich warten. Im Dezember 2006 erzielte Russ seinen ersten Treffer in der Bundesliga. Gegen den damaligen Tabellenführer Werder Bremen köpfte er zum zwischenzeitlichen 1:1 ein. Am Ende setzte es aber eine bittere 2:6-Niederlage in der heimischen Commerzbank-Arena.In der Saison 2010/11 erlebte Russ einen negativen Höhepunkt in seiner Karriere: Abstieg mit der Eintracht. Er flüchtete nach Wolfsburg, um weiterhin in der 1. Liga spielen zu können. In einer ersten Spielzeit im Norden kam er noch auf einige Einsätze, konnte aber nicht überzeugen und geriet aufs Abstellgleis. Weder Felix Magath, noch der anschließende Trainer, Lorenz-Günther Köstner, setzten ihn in der folgenden Saison ein. Das rief die Eintracht auf den Plan, die nach einem Jahr in der Zweitklassigkeit den direkten Wiederaufstieg schaffte. Russ wurde ausgeliehen und nach Ablauf der Leihe fest verpflichtet. Der verlorene Sohn war nach Hause zurückgekehrt. Er wurde direkt Führungsspieler und Identifikationsfigur der Eintracht und zeigte konstant starke Leistungen.Der Negativlauf in der abgelaufenen Saison 2015/16 belastete ihn sehr. Das Bild nach der Niederlage in Leverkusen, als der niedergeschlagene und fassungslose Russ vom gegnerischen Spieler Stefan Kießling getröstet und aufgebaut wurde, zeigte die Gefühlslage des Abwehrspielers. Die SGE ist nicht einfach irgendein Verein für ihn, sondern Heimat und Familie. Nach der Krebsdiagnose stellte er sich in den Dienst der Mannschaft und absolvierte noch das Hinspiel der Relegation gegen Nürnberg, bevor er sich in Behandlung begab. Ganz viel Kraft gaben ihm in dieser Zeit seine Frau Janine und seine beiden Kinder Vida und Moses.Marco Russ ist nun wieder fast der Alte und wird hoffentlich noch einige Zeit im Trikot der Eintracht zusehen sein und mit seiner SGE viele Erfolge feiern. Ein besonderer Spieler bei einem besonderen Verein, das passt einfach.